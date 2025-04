Prevén acuerdo con socios de Genaro García Luna

Hoy vence el plazo para iniciar el juicio civil por el que el gobierno de México pretende recuperar 600 millones de dólares de recursos públicos de empresas de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, sentenciado a 38 años de prisión en Nueva York por proteger durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón Hinojosa al Cártel de Sinaloa.

“No concederé una nueva moción del gobierno de México, si no actúa o si no aprueba (el arreglo entre las partes). Pueden tener la seguridad de que el caso se va a juzgar en la fecha agendada (28 de abril) o se va a desechar, y no hay nada más que yo pueda hacer”, advirtió Lisa Walsh, jueza de Miami.

La mujer dejó claro que si el juicio referido no inicia hoy o las partes no llegan a un acuerdo, la demanda en curso, que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó en septiembre de 2021, se desechará.

Agendado inicialmente para iniciar el pasado 13 de enero, con duración mínima de tres semanas, el juicio fue aplazado para abril a petición de las partes.

El eventual acuerdo incluye la posible cancelación de procesos penales y administrativos en México.

El caso

Mauricio Weinberg López y su hijo, Alexis Weinberg Pinto, quien fue detenido en Madrid en diciembre de 2023, son los principales involucrados en la demanda, acusados de lavar dinero de García Luna.

Trascendió que abogados del gobierno mexicano y de los Weinberg aseguraron ante la jueza en una reunión de mediación realizada el pasado 15 de noviembre, que existe un acuerdo en principio “para resolver todos los temas”.

Adscrita a la Corte del Onceavo Circuito Judicial en Miami-Dade, la jueza dijo que la lentitud del litigio le acarrearía problemas debido a los cambios en las reglas de la Corte Suprema de Florida, que dificultan el aplazamiento de manera indefinida de los juicios.

De acuerdo con la demanda en curso, García Luna recibió sobornos de los Weinberg desde 2006 y después pactó con ellos y se hicieron socios.

El litigio incluye 28 inmuebles en Florida, que fueron comprados por entidades de responsabilidad limitada creadas por los Weinberg; al menos 18 de éstos ya fueron vendidos por más de 28 millones de dólares, 12 antes y 6 después de que inició el proceso judicial correspondiente.