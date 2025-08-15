Prepara SST Semana Nacional de Salud Pública

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Para coordinar y potenciar los esfuerzos de prevención, el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, participó en la reunión de organización para la Semana Nacional de Salud Pública 2025, presidida por el subsecretario Nacional de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Ramiro López Elizalde.

Con una población objetivo de más de 20 millones de personas, esta campaña intensiva que está programada del 6 al 13 de septiembre, tiene la finalidad de mejorar la salud de la población con acciones enfocadas a la prevención y promoción dirigidas especialmente a los grupos vulnerables, sin dejar de lado a la población en general.

“Se trata de alinear las estrategias de salud con el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo para obtener mejores resultados y con el apoyo del gobernador Américo Villarreal Anaya, se dispondrá del recurso económico, humano e insumos necesarios para atender y llegar a todos los grupos de población”, destacó Hernández Navarro.

Dijo que en esta estrategia multidisciplinaria, participa todo el sector salud y se trata de prevenir enfermedades graves, así como promocionar los programas como: “Salud Casa por Casa”, que mejora las condiciones de acceso a los servicios de salud de las y los adultos mayores y personas con discapacidad; “Vive Saludable Vive Feliz” que promociona hábitos saludables; “PRONAM” (Protocolos Nacionales de Atención Médica) que otorga mejores oportunidades diagnóstico-terapéuticas para la atención temprana de enfermedades como diabetes, hipertensión, enfermedad renal, obesidad, entre otros.

De igual manera se promocionará el programa 3X Mi Salud, para que las personas tomen control de su bienestar mediante hábitos saludables; el etiquetado frontal que es una herramienta para informar sobre los productos que pueden dañar la salud; así como la promoción de la lactancia materna; de mastografías, prueba de Papanicolau, entre otras actividades.

En esta Semana Nacional de Salud Pública, y para dar mayor realce y participación de la ciudanía, se emitirá un billete conmemorativo de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, como una manera de reconocer la importancia de la salud pública en el país y sensibilizar a la población sobre las acciones que se realizan para garantizar su salud y bienestar.

Por último, el titular de la Secretaría de Salud indicó que durante esta jornada también se reforzará la aplicación de las vacunas, con enfoque a iniciar o completar esquemas de vacunación contra enfermedades como el sarampión, rubéola y hepatitis B; tétanos, difteria, VPH, entre otras.

La reunión que se llevó a cabo de manera virtual con los representantes federales y de las Secretarías de Salud de los estados de Baja California, Coahuila, Sonora y Chihuahua, se contó con la asistencia del subsecretario de Salud Pública, Rembrandt Reyes Nájera; el coordinador estatal del Servicio Nacional de Salud Pública, Raúl Ernesto Huidobro Guevara; el director de Infancia y Adolescencia, Jesús Manuel Zarate Torres; el director de Medicina Preventiva, Jorge Gerardo Flores Arriaga, entre otros.