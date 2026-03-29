Popocatépetl se mantiene en Amarillo Fase 2

El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), informó que el volcán Popocatépetl ha tenido dos exhalaciones de baja intensidad, acompañadas de vapor de agua y otros gases volcánicos durante este día.

Sobre la posibilidad de que haya caída de ceniza, el Cenapred indicó que serían de leves a moderadas en poblaciones circundantes al volcán, así como en algunas ciudades que se encuentren más lejanas.

La información anterior es el resultado del monitoreo permanente que se realiza coordinadamente con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por lo que, en caso de que ocurra alguna urgencia respecto a “Don Goyo”, se informará inmediatamente.

¿Cuáles son los siguientes escenarios?

El organismo desconcentrado de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) indicó que el escenario previsto para la Fase 2 es el siguiente:

Explosiones de tamaño menor a moderado.

Tremor (vibraciones prolongadas en el suelo) de amplitud variable.

Expulsión de fragmentos incandescentes dentro del radio de exclusión de 12 kilómetros .

Puede esperarse la caída de lodo y escombros por las cañadas, como consecuencia de la ceniza acumulada en las laderas y su interacción con las lluvias esperadas en las próximas semanas .

Posibles f lujos piroclásticos , pero sin alcanzar poblaciones .

Asimismo, Cenapred solicitó no hacer caso a rumores y estar atentos a la información oficial que emita, junto con la de la Coordinación Nacional de Protección Civil en sus cuentas oficiales.