Pobreza en México: 1 de cada 3 jóvenes tiene, al menos, una carencia

La pobreza en México ha logrado reducirse de manera importante en la última década.

Pese a que millones de mexicanos han salido de la pobreza, todavía existen brechas de desigualdad que afectan de manera desproporcionada a algunos grupos. Este es el caso de los jóvenes.

Al corte del 2024 se observó que 11.8 millones de personas de 12 a 29 años se encuentran en algún grado de pobreza, de acuerdo con la Medición Multidimensional de la Pobreza del Inegi.

En términos proporcionales esto significa que 1 de cada 3 jóvenes mexicanos tiene complicaciones para acceder a sus derechos sociales (como vivienda, educación, salud o seguridad social), al mismo tiempo que sus ingresos corrientes no son suficientes para costear la canasta básica.