Buscar
El Economista
Política

Lectura 1:00 min

Pobreza en México: 1 de cada 3 jóvenes tiene, al menos, una carencia

Poco más de 11 millones de jóvenes mexicanos viven en situación de pobreza. Esto implica que enfrentan obstáculos para acceder a derechos sociales o que no tienen ingresos suficientes para costear la canasta básica.

main image

Infográfico EE

Redacción El Economista

La pobreza en México ha logrado reducirse de manera importante en la última década. 

Pese a que millones de mexicanos han salido de la pobreza, todavía existen brechas de desigualdad que afectan de manera desproporcionada a algunos grupos. Este es el caso de los jóvenes.

Al corte del 2024 se observó que 11.8 millones de personas de 12 a 29 años se encuentran en algún grado de pobreza, de acuerdo con la Medición Multidimensional de la Pobreza del Inegi.

En términos proporcionales esto significa que 1 de cada 3 jóvenes mexicanos tiene complicaciones para acceder a sus derechos sociales (como vivienda, educación, salud o seguridad social), al mismo tiempo que sus ingresos corrientes no son suficientes para costear la canasta básica.

Temas relacionados

Únete infórmate descubre

Suscríbete a nuestros
Newsletters

Ve a nuestros Newslettersregístrate aquí
tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete