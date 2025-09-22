Plantearán multa contra ministra de la Suprema Corte

El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón planteará ante el pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmar una multa de más de 16,000 pesos contra la ministra Yasmín Esquivel por recibir aportaciones prohibidas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en su arranque de campaña el pasado 30 de marzo.

De acuerdo con la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE), en esa ocasión la ministra omitió rechazar aportaciones en especie provenientes de la Unión Industrial del Estado de México, ente impedido por la normativa electoral para realizar aportaciones a una campaña de la elección judicial.

Por ello, fue multada por obtener aportaciones prohibidas consistieron en una mampara publicitaria, dos pantallas de video y un podio, conducta que implicó una sanción de 149 unidades de medida y actualización (UMA), equivalente a 16,857.86 pesos.

No obstante, que el proyecto del magistrado va por confirmar casi todas las infracciones interpuestas por el INE sobre este caso, sólo le da la razón a la ministra en relación con la indebida infracción por la contratación de un podio para el escenario, ya que se dijo que es un elemento que permite visibilidad de las personas ponentes. Por lo que la cifra final de la multa puede ser modificada.

Defensa

Aunque la ministra impugnó la multa, al señalar que “la infracción es inexistente, porque su participación en el evento estaba permitida, los bienes señalados por la autoridad no eran propaganda electoral, o bien, formaban parte de la infraestructura del lugar en el que ocurrieron los hechos, la conducta infractora no está prevista en la normativa aplicable, los hechos objeto de la denuncia estaban sin resolver (sub judice) en otro procedimiento administrativo sancionador y la individualización e imposición de la sanción fue incorrecta y desproporcionada”.

El magistrado argumentó que no era necesario esperar la conclusión de otros procedimientos sancionadores para resolver este caso, pues la conducta ya estaba claramente tipificada en la ley.

Dicho proyecto podría ser analizado por el pleno del TEPJF en los próximos días.