Pinchazos en el Metro: Claves sobre su tipificación como delito

La seguridad del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro entró en alerta, luego de que decenas de personas advirtieron ser víctimas de agresiones discretas con el probable objetivo de asaltarlas ¿la nueva modalidad? “pinchazos”.

Fue a mediados de marzo cuando comenzaron las denuncias sobre la presunta modalidad de robo. Al respecto la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detalló que pruebas toxicológicas arrojaron la presencia de "sustancias en el organismo de las víctimas".

Ante esta situación, el Congreso CDMX anunció iniciativas para tipificar esta conducta como delito.

Debido a que quienes lastiman con algún tipo de objeto punzocortante, con el posible propósito de administrar sustancias que alteren el estado físico o mental de las víctimas, no se contempla de manera específica en la legislación penal vigente, no se puede tipificar como un delito autónomo, lo que limita la capacidad de las autoridades para investigar y sancionar de manera efectiva estas conductas, al depender de figuras jurídicas que no fueron diseñadas para atender esta nueva modalidad delictiva.

Por ello, el Congreso capitalino aprobó el dictamen a dos iniciativas para adicionar el Código Penal local en materia de administración subrepticia de sustancias, y para adicionar el capítulo II Bis al título tercero del libro segundo, en materia de sumisión química por pinchazo.

La reforma aprobada establece que se adiciona un Capítulo III Ter Administración subrepticia de sustancias al Título Primero Delitos contra la vida, la integridad corporal, la dignidad y el acceso a una vida libre de violencia del Libro Segundo Parte Especial y un artículo 141 Quáter del Código Penal para el Distrito Federal.

Claves sobre la tipificación de delito de los pinchazos:

“Se impondrá una pena de dos a cinco años de prisión y de cincuenta a trescientos días de multa, a quien, sin el consentimiento de una persona, le administre, introduzca, suministre o aplique cualquier sustancia, de manera subrepticia o mediante engaño”, señala el artículo 141 Quáter. La pena prevista se incrementará hasta en una mitad cuando: la sustancia administrada sea psicoactiva, narcótica, psicotrópica o tóxica; ponga en peligro la vida o salud de la víctima; la víctima sea niño, niña, adolescente, mujer, persona con discapacidad, adulta mayor o de un grupo de atención prioritaria; se cometa en medios de trasporte; tenga como finalidad la comisión de otros delitos; se realice por dos o más personas; o se efectúe en un lugar cerrado o con acceso restringido.

Datos relevantes de los “pinchazos” en el Metro