Pemex denuncia ante FGR asalto de piratas a sonda ubicada en Campeche

Petróleos Mexicanos (Pemex) denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) un nuevo asalto a sus instalaciones en altamar, tras confirmarse que un grupo de personas ajenas abordó la plataforma Akal-R, del Activo de Extracción Cantarell, en la Sonda de Campeche, y sustrajo alrededor de 50 equipos de respiración autónoma, vitales para la seguridad de bomberos y trabajadores en espacios con bajo oxígeno.

De acuerdo con una tarjeta informativa difundida por la empresa, los hechos ocurrieron la noche del 18 de agosto, alrededor de las 22:00 horas. La administración de la plataforma notificó el abordaje irregular y de inmediato se activó el Protocolo General de Atención a Eventos en Instalaciones Marinas y Costeras, en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar).

“Sin embargo, no fue posible localizar a las personas que sustrajeron alrededor de 50 equipos de respiración autónoma”, mencionó Pemex a través de un comunicado.

La empresa paraestatal confirmó que no hubo trabajadores lesionados, aunque tres empleados sufrieron crisis nerviosa durante el asalto y fueron estabilizados en la propia instalación. Como medida de respuesta, la petrolera informó que, junto con Semar, reforzó las medidas de seguridad y vigilancia en la zona, con el fin de evitar nuevos incidentes.

Los asaltos a las plataformas de Pemex llevan años suscitándose.

Inicialmente cometidos bajo la oscuridad, los ataques han llegado a realizarse incluso a plena luz del día. Entre los objetos más sustraídos se encuentran bombas hidráulicas, cables de cobre, luminarias industriales, cascos de bombero, paneles solares, botes salvavidas y equipo de respiración autónoma como el robado anoche en la Akal-R.

Los casos además de Campeche se han presentado en otras zonas de Tabasco.