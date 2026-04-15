Partido Verde también irá solo en CDMX en 2027

En la Ciudad de México, al igual que en San Luis Potosí, tampoco habrá alianza electoral entre el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para contender por los distintos cargos públicos que se disputarán en 2027.

El PVEM, informó Jesús Sesma Suárez, presidente del partido del tucán en la capital del país, contenderá solo, sin alianzas el próximo año.

“El Partido Verde aquí en la ciudad y en muchas partes de la República está más fuerte que nunca y nosotros nos estamos preparando para ir solos en la contienda del 2027… Puedo asegurar que será una gran elección”, declaró a la prensa.

La ausencia de acercamientos políticos con la dirigencia local de Morena, que preside Héctor Díaz-Polanco, con quien hasta la fecha no ha tenido comunicación formal, dijo, impide concretar alianzas de carácter electoral.

“No ha habido noviazgo, no conozco a mi novia; entonces, es difícil”, expresó.

Respeto

La senadora por San Luis Potosí, Ruth González Silva, esposa del gobernador Ricardo Gallardo Cardona, aseguró que no ha decidido si buscará ser la candidata del PVEM a la gubernatura de aquel estado, que se disputará en 2027, para intentar suceder a su cónyuge en el cargo.

“No he decidido si voy a ir (por la candidatura)”, respondió a pregunta expresa, que será a través de encuestas como se definirá quién será la o el candidato a gobernador, pero que quien resulte nominado con toda seguridad será gobernador.

“Ahora mi trabajo es en el Senado y el Partido Verde, estoy segura, de que va a ganar en San Luis Potosí, sea quien sea candidato o candidata… Hay cuadros importantes en San Luis Potosí, tanto hombres como mujeres. Y en su momento se dará a conocer quién encabezará la candidatura a través de las encuestas que se puedan presentar”.

Se jactó de que su partido es la primera fuerza política en San Luis Potosí, no Morena.

“Bueno, en San Luis Potosí el panorama es distinto, con todo respeto para mis compañeros del Movimiento de Regeneración Nacional. Se demostró en el 2021 que Morena fue la cuarta fuerza; en el 2024 fue la tercera fuerza. O sea, en San Luis Potosí todavía necesitan un trabajo de muchos años”.

Por su parte, Manuel Velasco Coello, coordinador de los senadores del PVEM, negó que haya ruptura con Morena en San Luis Potosí e incluso llamó a Morena a apoyar al Verde en aquel estado.

“No, no es una ruptura, pero sí es alzar la mano y decir: bueno, en las últimas dos elecciones el Verde ha aportado más de medio millón de votos a la causa de la coalición Morena-Verde-Partido del Trabajo. Y así como el Verde apoya en otros estados, y que el Verde tiene el doble de votos de los que tiene Morena en San Luis Potosí, pues que se respete y podamos ir juntos, respetando la fortaleza que tiene el Verde. No es ni ruptura ni distancia, pero sí es alzar la mano para que exista respeto”, afirmó.