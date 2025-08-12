Nueva SCJN dará prioridad a asuntos fiscales

Los nuevos ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que entrarán en funciones el 1 de septiembre próximo, acordaron darle prioridad a los asuntos fiscales y penales que se encuentran pendientes en el máximo tribunal del país.

“Se acordó atender con prontitud los asuntos fiscales y penales para resolverlos dentro del plazo establecido por la Constitución”, indicaron los nueves ministros y ministras en un comunicado conjunto.

Los juristas también avanzaron, en la tercera reunión que sostienen, en la repartición de los asuntos por cada ministro; la integración de sus equipos; el rediseño de la Secretaría General de Acuerdos por la desaparición de las Salas y la normatividad interna para agilizar las sesiones que se realicen.

También “se acordó iniciar el diálogo para definir los perfiles y propuestas de personas que podrán integrar el Órgano de Administración de Judicial”, con el fin de que a inicios de septiembre próximo se tome la decisión de quienes lo integrarán para que comience a funcionar.

Este órgano, cabe mencionar, sustituirá al Consejo de la Judicatura Federal.

Por último se indicó que el próximo 1 de septiembre se realizarán tres eventos: a las 16 horas entrega de bastones; a las 19:30 entrega de constancias en el Senado y a las 22 horas en la Suprema Corte para su instalación.