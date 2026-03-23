En la Nueva Escuela Mexicana, la revaloración del magisterio es un principio irrevocable, eje clave de la transformación: Mario Delgado

El titular de la SEP inauguró el Foro Nacional “La Nueva Escuela Mexicana a tres años: Recuperación, diálogo y construcción colectiva desde la experiencia”; convoca a maestras y maestros a actualizar este modelo pedagógico.

La subsecretaria de Educación Básica, Angélica Noemí Juárez Pérez, señaló que, a diferencia de modelos conservadores diseñados "desde el escritorio", la NEM es un proceso plural y democrático.

Con la participación de maestras, maestros, estudiantes, académicos, investigadoras e investigadores, la Secretaría de Educación Pública (SEP) llevó a cabo el Foro Nacional “La Nueva Escuela Mexicana a tres años: Recuperación, diálogo y construcción colectiva desde la experiencia”, a tres años de su implementación, con el propósito de fortalecer este modelo educativo desde la práctica y el intercambio de saberes.

Durante el encuentro, se generaron espacios de diálogo para recuperar experiencias en aula, reflexionar sobre los avances y desafíos, y consolidar una visión compartida de la educación pública en México, con base en la diversidad de contextos del país.

Al inaugurar dicho Foro, el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, destacó que dentro de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la revaloración del magisterio es un principio irrevocable, como el gran artífice de la transformación. Señaló que las maestras y los maestros comprenden a profundidad las comunidades donde trabajan. No se limitan a contextualizar: territorializan; es decir, parten de las necesidades y realidades de su entorno para, más que adaptar, construir desde ahí sus programas.

Afirmó que la NEM es la voz del pueblo que impulsó una transformación educativa profunda, la cual hoy se consolida en cada aula del país, a través de principios como un currículo pertinente basado en el territorio, el vínculo entre escuela y comunidad, la autonomía profesional del magisterio, el diálogo de saberes, la formación en valores y la defensa de la educación como un derecho que el Estado debe garantizar

Delgado Carrillo convocó a maestras y maestros a participar y exponer sus experiencias en la aplicación de la NEM, ya que es necesario que esta tenga una actualización permanente, para seguir construyendo, juntas y juntos, desde todos los estados del país, una República educadora, humanista y científica.

Así, afirmó, reinventan sus métodos y dialogan con las múltiples realidades del país. Su autonomía profesional, así como su libertad epistémica y metodológica, son una conquista histórica y una praxis político-pedagógica ejercida desde los territorios. Son agentes de la transformación: educan para la vida digna, la salud, el bienestar, la justicia y la democracia.

Por su parte, la subsecretaria de Educación Básica, Angélica Noemí Juárez Pérez, señaló que, a diferencia de modelos conservadores diseñados “desde el escritorio”, la NEM es un proceso plural y democrático que coloca la voz del magisterio como el pilar de la transformación curricular.

Afirmó que, en este modelo, la comunidad es el núcleo integrador de la enseñanza, pues no existe una sola vía de aplicación debido a la diversidad del país; subrayó que la autonomía profesional docente es una realidad que permite transformar la evaluación y los contenidos en experiencias vitales para las y los alumnos en contextos urbanos, rurales, indígenas y migrantes.

Agregó que el propósito del encuentro es recuperar el saber pedagógico construido en la práctica y consolidar redes de intercambio profesional que permitan proyectar colectivamente el futuro de la educación pública en México.

El titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, Luciano Concheiro Bórquez, recalcó que la NEM es un proyecto de "resistencia epistémica" que reconoce la pluriculturalidad del Estado y la autonomía de las comunidades; aseguró que, al integrar las lenguas originarias y los saberes locales como ejes del currículo, se garantiza que la educación no sea una imposición externa, sino una herramienta de transformación social situada en la realidad de cada territorio.

Como parte del foro, se realizaron mesas de análisis y reflexión: “Conversación sobre el proceso de construcción del Plan de estudio 2022”; “Conversación sobre la Nueva Escuela Mexicana como horizonte de transformación”, encabezada por la rectora de la Universidad Pedagógica Nacional, Rosa María Torres, y “Conversación sobre la recuperación de lo pedagógico-didáctico en el Plan de estudio 2022”, presidida por el especialista Ángel Díaz Barriga.