Buscar
El Economista
Política

Lectura 1:00 min

En norte-centro y sureste, las mayores tasas de natalidad adolescente

En los estados del norte-centro (Zacatecas, Durango y Coahuila) así como en el sureste (Chiapas, Guerrero y Oaxaca) se ubican los estados con las mayores tasas de natalidad adolescente del país.

main image

Arturo Rojas

En los estados del norte-centro (Zacatecas, Durango y Coahuila) así como en el sureste (Chiapas, Guerrero y Oaxaca) se ubican los estados con las mayores tasas de natalidad adolescente del país.

Con corte al 2023, el promedio nacional fue de 45.2 nacimientos por cada 1,000 mujeres de 15 a 19 años de edad, según las cifras que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), divulgadas en el marco del Día Mundial para la Prevención del Embarazo no Planificado en Adolescentes.

Entre los estados con mayor incidencia están Guerrero (82.1), Chiapas (78.6), Zacatecas (74.4) y Durango (71.5).

En contraste, la Ciudad de México reportó la tasa más baja, con 19.2, seguida de Quintana Roo (39.1), Baja California Sur (39.4) y Querétaro (39.4).

En adolescentes hablantes de lengua indígena la tasa de fecundidad se duplicó frente al promedio nacional, con 90.3 nacimientos por cada 1,000 jóvenes.

Temas relacionados

Arturo Rojas

Reportero y licienciado en Ciencias de la Comunicación

Únete infórmate descubre

Suscríbete a nuestros
Newsletters

Ve a nuestros Newslettersregístrate aquí
tracking reference image

Últimas noticias

Noticias Recomendadas

Suscríbete