Niegan que tropiezos quiten certeza a elección del PJF

“Sería cuanto de nuestra parte”, expresó Maday Merino Damián.

En punto de las ocho de noche con 26 minutos concluyó el procedimiento de las tómbola de los candidatos a ministros, magistrados y jueces por el Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal (PLF).

El ejercicio se llevó a cabo durante dos días, con varios recesos de por medio para “revisar” las listas de aspirantes a contender como candidatos del PLF por 881 cargos en las elecciones extraordinarias del próximo 1 de junio.

“No me digan”, respondió Gerardo Fernández Noroña, cuestionado sobre los incidentes de ayer y anteayer durante el sorteo realizado en la vieja sede senatorial, la casona de Xicoténcatl que se ubica en el centro histórico de la Ciudad de México.

“No sabía que había habido una interrupción. Las que sean necesarias”, dijo.

Ante la insistencia sobre los errores en la lista de aspirantes a juzgadores, devolvió:

“A ver, ustedes ¿nunca se han equivocado al mandar una nota?, ¿nunca se han equivocado al transmitir un mensaje? ¿nunca han tenido un tropiezo?”.

“Pero tiene consecuencias”, replicó una voz.

No, porque lo corriges. Tan no tiene consecuencias que siguen trabajando, no los han corrido por un tropiezo que hayan tenido.

Acto seguido, el presidente de la Mesa Directiva de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, corrigió el tono.

“No, yo creo que, a ver, yo creo que es correcto exigirnos todo el mayor profesionalismo. No es para celebrar que haya tropiezos, en eso estoy de acuerdo, o sea, lo ideal es que no hubiera ningún error”.

Y recordó que también hubo tropiezos durante la tómbola realizada por la Mesa Directiva de la Cámara Alta, la semana pasada, al seleccionar a los candidatos del Poder Judicial de la Federación (PJF).

Descartó que ese tipo de errores pongan en riesgo el proceso para la elección de juzgadores federales.

“Eso, la pregunta que haces que me parece absolutamente válida es, ¿eso pone en riesgo? No, ¿Eso abre? No. No mientras se haga bien. Porque lo que da certeza y credibilidad es que se reconozca algún tropiezo, se corrija y se haga bien. Bueno, lo ideal es que no haya ningún tropiezo, pero si corriges el tropiezo, ¿cuál es el problema?”

La de los 27 candidatos a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que consumió escasos 20 minutos, fue la última tómbola.

De entre 20 aspirantes mujeres y 41 hombres, se sortearon nueve ternas, cinco del género femenino y cuatro del masculino.

“Concluido”, expresó Maribel Concepción Méndez de Lara, colocadas ya en su lugar las 27 esferas que, una por una, fue sacando de la urna; tras mencionar el número, leyó el nombre del candidato o candidata a quien la suerte sonrió.