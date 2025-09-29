Nayarit se une en una sola voz: Claudia Sheinbaum es recibida por más de 40 mil personas

Trabajo conjunto de presidenta Sheinbaum y gobernador Navarro impulsa programas sociales y obras estratégicas en Nayarit

Tepic, Nayarit, 29 de septiembre de 2025.- Este sábado, como parte de su gira nacional de rendición de cuentas, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, visitó el estado de Nayarit. En el Recinto Ferial de la capital nayarita, junto al gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro Quintero, y ante más de 40 mil personas, la mandataria federal informó los avances y obras que se han llevado a cabo en la entidad.

En su intervención, el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero refrendó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y solicitó seguir con su apoyo a los diferentes sectores productivos de la entidad.

“Ha sido una persona en todo momento firme en sus decisiones, serena en su análisis, que tiene muy bien definido el rumbo que México debe de tomar, tanto en el interior como en el exterior. Yo le pido continuar con su apoyo en los precios de garantía. Le pido su apoyo en la rama de producción del frijol, como lo ha hecho usted ya, en la rama de producción del arroz, en la rama de producción del maíz, en la ganadería, que lo estamos haciendo.

Queremos ser un estado que vaya en consonancia con el gobierno, que usted dignamente preside.”

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo agradeció la bienvenida de las y los nayaritas y reconoció la destacada labor del gobernador Navarro Quintero:

“Gracias a todas y a todos. Gracias al gran gobernador del estado de Nayarit, al doctor Miguel Ángel Navarro, hombre trabajador, honesto, dedicado a gobernar su estado. Muchas gracias, gobernador por tu trabajo, por el desarrollo de estos años al frente del gran estado de Nayarit”.

Informó que en Nayarit, 374 mil 970 personas reciben alguno de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México, lo que representa una inversión en 2025 de 9 mil 847 millones de pesos (mdp).

Detalló que, 142 mil 200 personas son derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores; 24 mil 758 de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad; 6 mil 512 de Jóvenes Construyendo el Futuro; 2 mil 961 de Jóvenes Escribiendo el Futuro; 39 mil 625 de la beca Benito Juárez; 25 mil 92 de la beca para niñas y niños de primaria; 10 mil 142 con apoyos para menores de 0 a 4 años; 29 mil 424 con Producción para el Bienestar; 27 mil 839 con Fertilizantes Gratuitos; 5 mil 901 con Sembrando Vida; 135 mil 155 con Leche para el Bienestar; 7 mil 225 con Bienpesca; mil 150 escuelas de educación básica y 125 preparatorias con La Escuela es Nuestra; además de los nuevos programas de este año: Pensión Mujeres Bienestar, Beca Rita Cetina, Salud Casa por Casa y la entrega de recursos directos para comunidades indígenas y afromexicanas, que se suma a los Planes de Justicia para los pueblos originarios.

En materia de obra pública, anunció que en noviembre se concluye la construcción de la carretera Tepic-Compostela; informó sobre la construcción del tramo carretero Las Varas-San Blas-Platanitos; del Puente Amado Nervo; la repavimentación de carreteras federales; la modernización del Aeropuerto de Tepic; la construcción del puente principal para pasar el tren; la construcción de cinco caminos artesanales; así como obras de infraestructura agrícola para el Distrito de Riego 043.

Agregó la reconversión de un plantel para habilitar una nueva preparatoria en Bahía de Banderas, la construcción de un nuevo plantel de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC); un nuevo Hospital de Alta Especialidad de Tepic del IMSS Bienestar, que se va a inaugurar a inicios de 2026; y un Centro Libre para mujeres en cada municipio.

Para garantizar el derecho a la vivienda, dio a conocer la construcción de 23 mil viviendas en esta entidad, a través del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi); así como la reducción de adeudos impagables por créditos de Infonavit y del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), en beneficio de 56 familias nayaritas.

Con esta visita, quedó de manifiesto el trabajo conjunto entre el gobierno de México y el gobierno de Nayarit, que comparten la visión de garantizar derechos, impulsar el bienestar y consolidar el desarrollo con justicia social para todas y todos los habitantes de la entidad.