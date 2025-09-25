Museo Vivo del Muralismo hogar de obras emblemáticas de grandes maestros como Diego Rivera y Roberto Montenegro: Mario Delgado

El recinto, inaugurado hace más de 100 años por José Vasconcelos, fue declarado museo el 25 de septiembre de 2024 como un acto de restitución cultural al pueblo de México, destacó

El MVM resguarda obras icónicas de Diego Rivera y Roberto Montenegro, lo que lo posiciona como un espacio fundamental del patrimonio artístico nacional

Su primer aniversario fue celebrado con un concierto especial a cargo de la Orquesta Sinfónica de Alientos y el Mariachi de la Guardia Nacional

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, encabezó la conmemoración del primer aniversario del Museo Vivo del Muralismo (MVM), ubicado en el recito histórico de la Secretaría de Educación Pública (SEP), en el marco de la novena jornada de la Noche de Museos 2025, con una vibrante fiesta cultural que reunió a más de 300 personas. La velada estuvo amenizada por dos emotivos conciertos a cargo de la Orquesta Sinfónica de Alientos y el Mariachi de la Guardia Nacional, quienes ofrecieron un repertorio magistral de música tradicional mexicana, deleitando tanto a las autoridades presentes como al público asistente.

Acompañado por la coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social de la Presidencia de la República y ex titular de la SEP, Leticia Ramírez Amaya, Delgado Carrillo reconoció la riqueza del acervo mural del MVM, hogar de obras emblemáticas de grandes maestros como Diego Rivera y Roberto Montenegro.

Subrayó el papel fundamental del equipo liderado por Gloria Angélica Falcón Martínez, directora del recinto, por consolidar al museo como un faro cultural, al expresar que este espacio “probablemente sea el edificio público más bonito que tenemos en nuestro país”, solo después de Palacio Nacional.

“Estamos celebrando un año del Museo Vivo del Muralismo con Gloria Falcón, quien ha dirigido este museo desde su inicio y lo ha hecho de manera extraordinaria”, indicó el titular de la SEP.

Delgado Carrillo recordó que este edificio histórico, inaugurado hace más de un siglo por José Vasconcelos, fue oficialmente constituido como museo el 25 de septiembre de 2024, gracias a la visión compartida por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, quienes decidieron poner este patrimonio al servicio del pueblo de México.

Asimismo, agradeció la participación artística de la Guardia Nacional, que ofreció el concierto Un paseo por México, interpretando piezas como México en la piel y popurrís de música vernácula que rindieron homenaje a los grandes compositores e intérpretes nacionales.

Por su parte, la directora Gloria Falcón destacó que el MVM forma parte del patrimonio de México y del mundo. “En sus patios, salones y corredores, hemos trabajado para fomentar el aprecio por nuestro legado histórico y cultural, que es fuente de experiencias, reflexiones y conocimiento colectivo”, señaló.

La jornada nocturna, titulada Un año de fiesta entre murales, incluyó el tradicional recorrido temático Lápiz, pincel y píxeles: un recorrido por la alfabetización, conmemorando el Día Internacional de la Alfabetización y el Día Internacional de la Paz. En este recorrido se reflexionó sobre los elementos representados en obras clave del muralismo mexicano, como Alfabetización, La maestra, Los frutos y La maestra rural, del maestro Diego Rivera.

En su primer año, el Museo Vivo del Muralismo ha abierto sus puertas a todas y todos para descubrir la riqueza del muralismo mexicano y vivir la historia desde sus muros, en calle República de Argentina N.° 28, en el Centro Histórico.

El MVM mantiene la invitación a sumarse a las actividades conmemorativas por su primer aniversario y disfrutar de su programación cultural a través de sus redes sociales oficiales: Facebook (Museo Vivo del Muralismo), Instagram, TikTok y X: @mvm_oficialsep, para mantenerse al tanto de todas las novedades.

¡Ven y celebra con el MVM un año de arte, memoria y vida entre murales!