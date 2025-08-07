Morena en Senado da espaldarazo a Adán Augusto y rechaza punto de acuerdo para exhortarlo a pedir licencia

El debate en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión sobre la inseguridad en México derivó en la votación de un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, que fue rechazado a mano alzada, por el que el PAN solicitó que Adán Augusto López Hernández pida licencia al cargo de senador de Morena y se ponga a disposición de las autoridades para investigar sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

Desde la tribuna, el coordinador del grupo parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política (JCP) de la Cámara de Senadores se deslindó de Hernán Bermúdez Requena, secretario de Seguridad Pública de Tabasco durante su mandato como gobernador de aquel estado y hoy prófugo de la justicia, acusado de ser el líder del grupo criminal “La Barredora”.

Negó haber nombrado “desde el inicio de mi gobierno a alguien que tenía ya señalamientos o acusaciones de pertenecer a algún cartel… Mienten con contumacia’’.

“Yo, mirándolos a los ojos, se los digo, en el momento que haya un citatorio de alguna autoridad voy a acudir. No necesito de fuero. Le sugiero, a quien presentó el punto de acuerdo, que cuando menos se documente, porque hoy hacia mi persona no hay ninguna denuncia presentada… A mí, se los digo con todo respeto, pues no me preocupa, yo sé cómo actúan… En este caso, toda su tiznadera, pues, me tiene sin mayor cuidado’’, se ufanó.

En su turno, Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI y exgobernador de Campeche, quien enfrenta actualmente una denuncia de juicio de procedencia o desafuero para poder ser juzgado penalmente, dijo de frente al morenista:

“Tú lo sabes, Adán… Jamás han sido respetuosos de la ley; si nos midieran con la misma vara a ti y a mí por lo que han inventado en los medios de comunicación, tú ya estarías en la cárcel Adán… Yo no estoy acusado de tener vínculos con el crimen organizado, yo jamás tuve un solo funcionario que estuviera vinculado con el crimen organizado’’.

A pregunta específica del diputado morenista Alfonso Ramírez Cuéllar sobre “si iría ante la Fiscalía del estado de Campeche a comparecer para aclarar todas las dudas’’ que pesan en su contra, el senador priista respondió: “nos van a tener que matar, Alfonso. Yo ya tomé mi decisión y voy a asumir mi destino, no tengas duda’’.

rolando.ramos@eleconomista.mx