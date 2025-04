Militares y reforma judicial empeoraron panorama en DH

En México, durante 2024 las fuerzas militares continuaron cometiendo violaciones de derechos humanos, incluso actos que podrían constituir ejecuciones extrajudiciales; la seguridad pública es formalmente militarizada; el Estado no solo no garantiza que no haya desaparecidos, sino que además no los busca; fue un año complejo para los migrantes y refugiados; la reforma judicial para elegir juzgadores por voto popular va en contra de la independencia judicial y se extinguieron los organismos autónomos, entre otros el Instituto Nacional de Transparencia, resumió Edith Olivares Ferreto.

Durante la presentación del informe global anual de Amnistía Internacional (AI) “La situación de los derechos humanos en el mundo”, la directora Ejecutiva de la sección mexicana afirmó que 2024 pasará a la historia como un año particularmente complejo en materia de derechos humanos para el país.

“El 5 de diciembre, un tribunal confirmó la sentencia contra cinco miembros de las Fuerzas Armadas implicados en la ejecución extrajudicial de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo”, cita el informe.

Olivares Ferreto consideró que la transformación en México debe poner en el centro la vigencia y respeto de los derechos humanos de todas las personas.

“Estamos todavía a tiempo de cambiar las estructuras y las prácticas que permiten que autoridades y agentes del Estado de todos los niveles violen de manera sistemática y generalizada los derechos de las personas. Necesitamos y exigimos voluntad política para enmendar el camino: ni un periodista asesinado más, ni una víctima de feminicidio más, ni un desaparecido más, ni una buscadora asesinada más”, afirmó.

La activista explicó que las autoridades mexicanas siguen colaborando con Estados Unidos en la aplicación de políticas que menoscaban el derecho a solicitar asilo y el principio de no devolución.

“La frontera norte de México es cada vez más peligrosa para las personas que esperan una cita destinada a solicitar asilo en Estados Unidos, quienes a menudo son víctimas de extorsión o secuestro y sufren discriminación y violencia sexual y de género por parte de actores estatales y no estatales”.

Desapariciones y jueces

Detalló que la desaparición forzada es, sin duda alguna, una de las violaciones a derechos humanos que más aqueja a los mexicanos.

“Hasta el 28 de abril de este año, estaban registradas 127,485 personas desaparecidas y no localizadas. Solo en abril de este año han desaparecido ya 1,050 personas”, precisó.

Lamentó que ante la inacción del Estado para buscar a los desaparecidos, sean los propios familiares, especialmente las mujeres (madres, hijas, esposas, hermanas) quienes realizan la labor de búsqueda.

“Pero además, quienes buscan están expuestas a una serie de violencias, daños y riesgos: ya han sido asesinadas 29 personas familiares de desaparecidos sólo entre 2011 y 2025.

“Tan solo en abril de este año, han sido asesinadas ya 4 personas buscadoras: Teresa González Murillo, María del Carmen Morales, Jaime Daniel Ramírez Morales y Marco Antonio Suástegui Muñoz”, expresó.

Sobre la reforma constitucional que permite la elección popular de juzgadores comentó que menoscaba la independencia judicial y el derecho a la justicia y a un juicio con las debidas garantías, aunado a que es histórica por el riesgo en que coloca a todas las personas frente al acceso a la justicia.

Criticó los cambios constitucionales aprobados por el Congreso de la Unión entre septiembre y diciembre del año pasado, entre otras la reforma que impide, incluso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), impugnar modificaciones constitucionales futuras.

Aseguró también que las elecciones de 2024 fueron, con mucho, las más violentas de las que se tiene registro en el país porque fueron asesinadas al menos 41 personas candidatas a ejercer un cargo público.

Encrucijada global

En el prefacio, el informe consigna que el mundo se encuentra en una encrucijada histórica.

“El ideal de los derechos humanos universales está sufriendo el acoso implacable de fuerzas sin precedentes, que tratan de destruir un sistema internacional forjado con la sangre y el sufrimiento de la Segunda Guerra Mundial y su Holocausto’’, cita.

Los primeros 100 días del gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, refiere, se han caracterizado por un sinfín de ataques, entre otros, contra la rendición de cuentas por la comisión de violaciones de derechos humanos, el derecho internacional y la ONU.

“No nos confundamos. No se trata únicamente del presidente Trump. Es algo que tiene un origen mucho más profundo. Y, a menos que haya una resistencia concertada y valiente, esta encrucijada histórica se convertirá en una transformación histórica: no será meramente una época de cambios, sino un cambio de época’’, concluye.