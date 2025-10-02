Miguel Ángel Navarro Quintero impulsa la robótica educativa con becas de la First Lego League México 2025

Nayarit escala entre los cinco estados mejor equipados en innovación tecnológica para la educación.

Tepic, Nayarit, 2 de octubre de 2025.– El gobernador del estado de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero encabezó la entrega de becas de Robótica y materiales de actualización de la temporada First Lego League Unearthed 2025–2026, con el objetivo de acercar a la niñez y juventud a la ciencia y la tecnología, beneficiando a estudiantes de Educación Básica e Indígena en todo el estado.

Navarro Quintero resaltó que la educación es el motor de la transformación social y nacional, y que su administración busca dotar a las nuevas generaciones de competencias como creatividad, trabajo en equipo, pensamiento crítico, programación y resolución de problemas, indispensables en el siglo XXI.

Durante el evento anunció una inversión de 10 millones de pesos para fortalecer el aprendizaje de la robótica en planteles de educación básica y media superior.

“Aquí se le van a dar a poco más de 200 escuelas el material que aquí han adquirido. ¿Qué le parece si yo pongo 5 millones y usted pone 5 millones y lo sumamos 10 millones para la inmediatez? y les compramos 10 millones de pesos de elementos para una educación en robótica a los estudiantes y a las maestras y maestros que tanto yo les agradezco, que en cada evento yo tengo que hacerles un homenaje porque no es otra cosa que merecen. Mi gobierno funciona porque los maestros y maestras están cumpliendo con su función.

No podemos seguir viviendo de una educación artesanal basada únicamente en el conocimiento y el esfuerzo del maestro. No lo podemos hacer. Yo quiero invertir en ellos para que ellos lo traduzcan en mejores conocimientos”.

El mandatario aseguró que en menos de dos meses se cumplirá la mitad de los compromisos establecidos, garantizando que los recursos lleguen a las escuelas de todo el estado.

El director general de los SEPEN, Eduardo Villarreal Güereña, recordó que hace pocos años contar con equipos de robótica en las aulas parecía imposible, y hoy Nayarit está dentro de los cinco estados más equipados a nivel nacional, lo que abre la puerta a la participación estudiantil en competencias internacionales.

Alejandro Cheluis, de Fundación Robotix, destacó la visión del gobernador y la coordinación con las autoridades educativas estatales para consolidar en Nayarit uno de los proyectos pedagógicos y tecnológicos de mayor impacto en el mundo.

“Este año, como cada año va cambiando la temporada, tenemos Unearthed, que es arqueología, y lo que se busca es, que los alumnos puedan sacar esta innovación de proyectos que piensen fuera de la caja, que piensen como poder resolver problemas".

La First Lego League es un programa internacional que promueve el interés por STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemáticas) entre niñas, niños y adolescentes de 4 a 16 años mediante experiencias lúdicas que los preparan para resolver desafíos reales.

En la edición 2024–2025, cinco equipos nayaritas lograron su pase a la etapa nacional; uno de ellos, de la Escuela Primaria “Profr. Manuel Durán Cárdenas” en Compostela, clasificó al certamen internacional en Florida, Estados Unidos, un hecho sin precedente para el estado.

México será además sede en 2026 de un encuentro internacional de First Lego League, oportunidad que permitirá mostrar a equipos nacionales el nivel alcanzado en ciencia y tecnología.

Con estas acciones, el gobierno de Navarro Quintero fortalece la educación inclusiva, amplía el acceso a programas STEAM y posiciona a Nayarit como referente nacional en innovación académica y tecnológica.