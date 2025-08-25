Va Michoacán por rescate del Zapote Prieto, especie en peligro de extinción

Morelia, Michoacán, 25 de agosto de 2025.- Con la plantación de 420 árboles de Zapote Prieto, el Gobierno de Michoacán avanza en la protección de esta especie catalogada en peligro de extinción, así lo informó el mandatario estatal, Alfredo Ramírez Bedolla.

Detalló que únicamente se tenían contabilizados 27 ejemplares de esta espacie endémica de Michoacán y Guanajuato, por lo que a través de instituciones como la Secretaría del Medio Ambiente y la Comisión Forestal, en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), se impulsó este programa de rescate.

Ramírez Bedolla explicó que dichos árboles se han destinado a Áreas Naturales Protegidas (ANP), con lo cual se garantiza su protección y cuidado, ya que una de las políticas públicas prioritarias de la administración estatal, es la preservación de los recursos naturales.

En tanto, el secretario del Medio Ambiente de Michoacán, Alejandro Méndez López expuso que más de 200 árboles de zapote ya se plantaron en el Manantial de La Mintzita y el Cerro del Punhuato, zonas de la capital michoacana, donde se siguen prácticas de conservación como sombra y acolchado para asegurar el crecimiento de cada ejemplar.

Resaltó que el Zapote Prieto enfrenta un grave riesgo de extinción debido a la pérdida de su hábitat y su escasa reproducción natural, por ello, se busca garantizar su conservación y fortalecer la biodiversidad de Michoacán mediante la reforestación y la suma de esfuerzos institucionales y comunitarios.