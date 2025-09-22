México reafirma su compromiso con una aviación segura, eficiente y competitiva

Se continúa trabajando de manera coordinada con todos los actores involucrados —aerolíneas, autoridades extranjeras y organismos internacionales

Respecto a la decisión del Departamento de Transporte de Estados Unidos de concluir, a partir del 1 de enero de 2026, la inmunidad antimonopolio otorgada a la alianza estratégica entre Aeroméxico y Delta Air Lines, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, informa:

En el marco del Acuerdo Bilateral de transporte aéreo y las leyes de cada país, el Departamento de Transporte de Estados Unidos hizo cuatro observaciones, particularmente ocurridas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, respondió en su totalidad estas cuatro observaciones. Por ello, no se entiende ni comparte la decisión del Departamento de Transporte de Estados Unidos.

Esta medida no afecta a los usuarios: Al pasajero que cuenta con un boleto de cualquiera de las dos aerolíneas no verá afectada las rutas ni horarios de vuelo. Los programas de viajero frecuente continúan operando de manera recíproca, permitiendo acumular y canjear millas sin cambios. También se mantienen vigentes los acuerdos de código compartido entre ambas aerolíneas.

Además, esta medida no limita los derechos de tráfico ni los acuerdos bilaterales de aviación, los cuales permanecen plenamente vigentes. El sector aéreo nacional seguirá garantizando la conectividad entre ambos países, pues se mantienen vigentes los acuerdos de código compartido entre ambas aerolíneas.

En cumplimiento con las instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se realizaron mesas de trabajo y diálogo con todas las aerolíneas de carga dedicada, las cuales manifestaron su conformidad de operar en el AIFA y reconocieron la libertad de horarios, la robusta infraestructura física y tecnológica, así como la ubicación geográfica estratégica. Durante 2024 se registró un incremento del 6.5% en la carga del Valle de México.

Se realizará una reunión con Aeroméxico, a fin de revisar esta situación y que no haya afectación a los pilotos mexicanos.