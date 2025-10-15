México y EU refuerzan cooperación en seguridad fronteriza tras reunión De la Fuente-Rubio

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el secretario de Relaciones Exteriores de México, Juan Ramón de la Fuente, sostuvieron una reunión en Washington para dar seguimiento a los avances del Grupo de Implementación de Seguridad y fortalecer la cooperación bilateral en materia de seguridad y prosperidad regional.

De acuerdo con el portavoz adjunto principal, Tommy Pigott, ambos funcionarios conversaron sobre los resultados de la reunión inaugural del grupo binacional y coincidieron en la necesidad de impulsar acciones conjuntas contra las organizaciones criminales transnacionales dedicadas al tráfico de fentanilo y armas, consideradas una amenaza compartida para ambos países.

Rubio subrayó que Estados Unidos considera vital su alianza con México para abordar los desafíos comunes, incluyendo la mejora de la seguridad fronteriza, la prevención de la migración irregular y la promoción de la prosperidad económica en América del Norte.

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el encuentro se desarrolló en un marco de diálogo respetuoso y constructivo, dando continuidad a la visita previa del secretario Rubio a México. Durante la reunión se revisaron los avances del Programa de Cooperación sobre Seguridad Fronteriza y Aplicación de la Ley, establecido el mes pasado bajo los principios de respeto a la soberanía, responsabilidad compartida, confianza mutua y colaboración coordinada, sin subordinación.

El canciller De la Fuente estuvo acompañado por el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez, y el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán.