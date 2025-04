Miguel Reyes-Varela: liderazgo mexicano en la transición del tenis

Miguel Ángel Reyes-Varela es uno de los tenistas mexicanos más consistentes de la época reciente. Nacido en Guadalajara, Jalisco, hace 37 años, supera los 180 partidos en el circuito profesional más importante del mundo: ATP Tour.

A primera vista pareciera que su única especialidad es el tenis de dobles, que le ha permitido levantar 50 títulos entre ATP Tour, Challengers y Futures ITF en 15 años de carrera. Sin embargo, también tiene destaca en gestión de grupo, liderazgo y hasta matemáticas.

Además de ser tenista profesional desde 2010, Micky, como le conocen en su entorno, es egresado de actuaría por la Universidad de Texas y miembro del Consejo de Jugadores de la Asociación de Tenis Profesional (ATP), en la que están inscritos alrededor de 400 tenistas de todas partes del mundo.

Dicho Consejo está formado también por Alexander Zverev, Andrey Rublev, Pedro Martínez, Mackenzie McDonald, Camilo Ugo Carabelli, Dusan Lajovic, Andrea Vavassori, Jaume Munar y Matthew Ebden. Su gestión finalizará al término de la temporada 2025.

“Creo que soy un jugador muy ordenado, estructurado, organizado, que aprende a llevar mis estudios y números con presupuestos y todo lo que voy organizando en mi carrera. A lo mejor eso y la pasión por estar luchando por el bienestar y derechos fue lo que despertó el interés de los jugadores para decidir que podía hacer un buen papel en el Consejo”, describe Reyes-Varela.

En entrevista con El Economista, desde las instalaciones del México City Open en el Centro Deportivo Chapultepec, Miguel Ángel detalla sus funciones en el Consejo de Jugadores de ATP, en un momento álgido por las demandas que está viviendo el tenis.

Elección y responsabilidades

El jalisciense está activo en el ATP Tour desde 2010 y llegó a ser top 50 del ranking mundial de dobles en agosto de 2018. Actualmente está en la posición 69, lo que le permite participar en grandes torneos. El año pasado destacó al llegar a tercera ronda de Roland Garros y a inicios de 2025 avanzó a segunda ronda del Australian Open.

Esa trayectoria le ha permitido conocer torneos y jugadores de todo el mundo, al mismo tiempo en el que él ha mostrado sus cualidades de comunicación y liderazgo. Fue eso lo que lo llevó a que los rankeados del 1 al 75 en dobles lo eligieran como su representante en el Consejo de Jugadores de ATP entre 2024 y 2025.

“Si bien no estaba en un rol oficial, por años he estado involucrado en conocer cómo funcionan las cosas en ATP. A nivel Challenger, hubo un tiempo con un pánel de jugadores, similar al Consejo, y participé. Creo que ahí varios jugadores vieron en mí esa pasión por ver las cosas fuera de cancha. Este chip no es para todos los jugadores, incluso, para uno mismo es difícil porque al final también somos jugadores y tenemos que enfocarnos en nuestra carrera”.

El Consejo fue creado en 2012 y en la actualidad se forma por 10 tenistas que representan diferentes rangos del ranking, tanto de singles como de dobles. Son elegidos por el resto de jugadores activos y su cargo dura dos años, aunque a partir de 2026 los ciclos serán de tres.

Respecto a las funciones, Reyes-Varela explica que escuchan dudas, quejas, inconformidades y propuestas de los jugadores a los que representan “y de todos en general”. Sin embargo, no toman decisiones al respecto, sino que transmiten estos mensajes a la Dirección de ATP y al Consejo Directivo de ATP.

“En el Consejo no se vota, lo que hacemos es ver los intereses y cosas que son más importantes para los jugadores, llevarlas al board (Consejo Directivo) de torneos para que se tomen las mejores decisiones para que crezca el tenis, que se dé un buen espectáculo a los fans, organizadores, patrocinadores y medios; que, en general, el ecosistema del tenis sea positivo”.

Cabe aclarar que este Consejo de Jugadores no tiene nada que ver con la Asociación de Tenistas Profesionales (PTPA, por sus siglas en inglés) que crearon Novak Djokovic y Vasek Pospisil en 2020. Esta última es independiente y acaba de demandar a ATP, WTA e ITF para pedir que el tenis no tenga “un control monopolístico”.

Pero aunque son instancias diferentes, el Consejo de Jugadores de ATP no pasa desapercibidas esas demandas que han causado un enorme eco a nivel mundial.

“Entiendo las luchas y todas las cosas que están sucediendo, quejas y diferentes situaciones, pero todo es con el afán de mejorar para los torneos, jugadores y tener un mejor espectáculo para fans y medios. En realidad, son muchas cosas para poder crecer, también con impacto social”, menciona Miguel.

—Desde tu posición en el Consejo, ¿qué legado te gustaría dejar en esta ‘revolución’?

“Creo que tener cierto orden y estructura. Eso es algo que me ha ayudado en varios aspectos personales y de grupo. Si bien la ATP ha ido evolucionando con más gente involucrada, también el Consejo se va estructurando de mejor manera y eso es algo que me gustaría dejar: que sin importar quién sea el jugador que esté en el Consejo, haya un camino, que se puedan trazar ciertas cosas estructuradas y que no tengan todos que tropezar con la misma piedra. Sé que a veces hay cosas que nos gustaría lograr, pero tal vez el tiempo no es el correcto. Por ahora toca atacar las situaciones que nos tocan y dejar una estructura para los que les toque, en un futuro, tener las herramientas para representar a todos”.

“México necesita sinergia”

Aunque este 2025 Miguel Ángel cumplirá 38 años, menciona que le gustaría seguir activo cinco temporadas más, lo que ampliaría su legado como tenista a dos décadas. Se dice inspirado por Santiago González y Rohan Bopanna, quienes llegaron al top 10 del ranking de dobles después de los 40.

El retiro aún no pasa por su mente y tampoco a lo que se dedicaría después, pero aclara: “Siento que estaré conectado de una u otra manera a este deporte por el resto de mi vida”, como entrenador o en otra faceta.

Otra cosa clara para Miguel, con su amplia experiencia, es que México necesita un sistema de desarrollo de talentos con esfuerzos desde diversas trincheras.

“Hay un buen número de torneos en el país y academias. La cosa es cómo trabajar en tener sinergia, ahí es donde se necesita el liderazgo de federativos, asociaciones y ver por el bien de todo el ecosistema del tenis mexicano, que existan todas las herramientas para que crezca.

“Mientras más jugadores haya, también habrá más oportunidades para que vayan a torneos infantiles, juveniles y se queden. Es como un embudo: vemos que se van quedando cada vez menos jugadores conforme van creciendo y eso es natural, pasa en todo el mundo, pero hay que ver que ese embudo no termine con un jugador por generación o uno cada dos años”.

Gracias al tenis, Reyes-Varela fue becado al 100% por la Universidad de Texas antes de su debut en ATP en 2010. Otros mexicanos destacados en la actualidad también se forjaron en el extranjero, como Giuliana Olmos, doblista que participó en las WTA Finals 2021.

“Vemos esfuerzos de Santiago González, Renata Zarazúa, Giuliana Olmos y Hans Hach, entonces, hay algo positivo, pero se trata de cómo generar todo esto desde un sistema y no por esfuerzos individuales de academias o jugadores que se tienen que ir al extranjero. En México hay todo para hacer que un sistema pueda lograr semilleros y un número mayor de jugadores profesionales”, insiste el doblista.

Esta semana, Miguel Ángel Reyes-Varela compite en el México City Open, torneo que forma parte del Challenger Tour de ATP. Hasta ahora, es el mexicano con mejor actuación, luego de llegar a semifinales (de dobles) en 2023; los singlistas ni siquiera han llegado a cuartos de final.

En la edición actual está sembrado como número 1 junto a Sriram Balaji y este jueves pelearán por un boleto a semifinales ante la dupla formada por Neil Oberleitner (Austria) y Matías Soto (Chile).

Ficha del jugador

Nombre : Miguel Ángel Reyes-Varela,

Fecha y lugar de nacimiento: 21 de junio de 1987; Guadalajara, Jalisco,

Deporte: Tenis (doblista),

Inicio de carrera profesional: 2010,

Títulos: 50 (todos en dobles),

Mejor ranking de su carrera: 49 (2018),

Ranking actual: 69,

Consejo de Jugadores de ATP: uno de los 10 miembros del ciclo 2024-25.

