México bajó su calificación en rendición de cuentas y transparencia

Pese a la Nueva Ley General de Transparencia, México no sólo no ha logrado avanzar en este rubro sino que ha retrocedido de manera importante.

De acuerdo con el Índice de Transparencia y Disponibilidad de la Información, entre 2024 y 2024 se perdieron cerca de 11 puntos en este indicador, lo que refleja complicaciones de los estados y el gobierno federal para cumplir con las obligaciones de acceso a la información y rendición de cuentas.

En el desglose por entidades se observa que las mejores notas —que refleja mayor transparencia— las obtuvieron Querétaro y Jalisco.

En contraparte, Aguascalientes registró la peor calificación con apenas 13.89 puntos en la escala del 0 al 100, lo que refleja sus enormes complicaciones para garantizar la transparencia a la población.