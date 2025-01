La Mesa Directiva del Senado insacularía a candidatos postulados por el PJF

La Mesa Directiva de la Cámara de Senadores sería quien realice la insaculación de los candidatos a ministros, magistrados y jueces que postulará el Poder Judicial de la Federación (PJF), en acatamiento del fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tras el desacato del Comité de Evaluación del PJF de reactivar sus trabajos de selección de aspirantes a juzgadores federales.

En conferencia de prensa, Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Cámara Alta, anticipó que su propuesta será sometida a votación de la Mesa Directiva, una vez que el máximo tribunal en materia electoral notifique su resolución al Senado de manera formal.

"En el caso de la Mesa Directiva no hay voto ponderado, cada integrante tiene un voto y está integrada toda la pluralidad de la Cámara de Senadores. Por lo tanto, si bien nosotros podemos decidir con la mayoría que tenemos, estamos en toda la determinación de construir el acuerdo que le vamos a presentar (al TEPJF); no nos han notificado, a partir de que nos notifiquen tenemos 24 horas. No vamos a resolver hoy, para qué nos presionamos", explicó el morenista.

Será la Mesa Directiva del Senado la instancia que resolverá quién realizará la referida insaculación, dijo, ya que también podría hacerla el Comité de Evaluación del Poder Legislativo Federal (PLF).

"Yo me inclino por la Mesa Directiva, para que el Comité de Evaluación (del PLF) saque su proceso y si impugnan algo pues no sea lo bien que ha hecho su trabajo. No estoy diciendo que nosotros lo vayamos a hacer mal, pero pueden impugnar y entonces impugnan un proceso que se está haciendo aparte por mandato del Tribunal.

"Yo creo que es lo más cuerdo, pero se tendrá que discutir. Todavía no tenemos una propuesta… No está decidido, yo me inclino porque por ahí debe ser, pero veremos", afirmó.

Comentó que ya platicó con Adán Augusto López Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política (JCP) del Senado, y que coinciden en la idea de que la insaculación la haga la Mesa Directiva, “pero hay que platicar con Morena- PT-Verde y tomar una decisión de qué es lo más sensato".

"Yo insisto que (si la insaculación la hace la Mesa Directiva) le quitamos tarea al Comité de Evaluación, le quitamos presión y la posibilidad de una impugnación del proceso que ellos han sacado espléndidamente, y nosotros ya tenemos experiencia; espero que no se nos caiga una bolita…".

Finalmente, comentó que por decisión del TEPJF todos los aspirantes que pasaron a la segunda etapa del Comité de Evaluación del PJF "van a la insaculación directa y nosotros resolveremos quién haga esa insaculación. Eso es lo que vamos a determinar".

