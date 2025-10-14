Mazatlán se posiciona como destino turístico por excelencia para el turismo canadiense

La secretaria de Turismo de Sinaloa culmina con éxito gira de promoción por el país del Norte América.

Mazatlán, Sinaloa, 14 de octubre de 2025.- Con el objetivo de posicionar al puerto de Mazatlán como destino de primer nivel y con ello atraer el interés de los canadienses para que visiten esta ciudad, la secretaria de Turismo concluyó gira de trabajo realizada por cinco ciudades de Canadá.

La secretaria, Mireya Sosa Osuna, dio a conocer que la gira de trabajo se realizó por la zona este de Canadá, en las ciudades Saskatoon, Regina, Winnipeg, Montreal y Toronto, con el objetivo de reforzar la imagen turística y promocionar los atractivos de la ciudad y puerto de Mazatlán.

"Esta semana realizamos una gira por las principales ciudades de donde nuestros turistas son originarios, además de las ciudades con las cuales contamos con conectividad aérea", señaló.

La funcionaria estatal precisó que durante el mes de julio ya se habían visitado las ciudades canadienses de Calgary, Edmonton, Kelowna y Vancouver, realizando una capacitación a más de 200 agentes de viajes.

Durante la última parte de la gira de promoción, agregó Sosa Osuna, se realizó en coordinación con la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán, realizando una capacitación de 200 agentes más, a la par de que se reforzó el compromiso con turistas y residentes canadienses que visitan el puerto.

Además de estas presentaciones de destino, Mazatlán se mantiene trabajando en conjunto a socios comerciales con campañas de promoción turística como Expedia, Sunwing, Suncountry, WestJet y publicaciones en Travel Life.

Sosa Osuna dio a conocer que a partir del próximo 26 de octubre el puerto de Mazatlán empezará a recibir vuelos procedentes de Canadá, temporada que se extiende hasta el 25 de abril, con posibilidades de que pudiera ampliarse hasta el mes de mayo.

Durante el próximo periodo de invierno, Mazatlán contará con nueve rutas directas desde Canadá operadas por aerolíneas como WestJet y Sunwing, además de otros vuelos procedentes de las ciudades de Phoenix, Dallas, Houston, Minneapolis y Los Ángeles.

"Tendremos vuelos desde Edmonton dos o tres veces por semana; Calgary, cuatro veces por semana y Vancouver de dos a cuatro veces por semana; esperamos un muy buen cierre de año en materia turística, hemos trabajado muy fuerte en temas de promoción turística con la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas y la Asociación Tres Islas, estoy segura que vamos a tener una excelente temporada invernal, ya estamos listos para recibir a los canadienses y extranjeros que nos visitan", concluyó la funcionaria estatal.