‘Mayo’ Zambada: Fiscal Pam Bondi dará conferencia tras audiencia del cofundador del Cártel de Sinaloa

La fiscal General de Estados Unidos, Pam Bondi, ofrecerá una conferencia de prensa este lunes 25 de agosto, en donde probablemente informará sobre el acuerdo de culpabilidad que se alcanzó con Ismael ‘Mayo’ Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, quien previamente sostendrá una audiencia en que la que se presume se declarará culpable por delitos contra la salud.

El periodista Joaquín López-Dóriga difundió el presunto documento en el que el Departamento de Justicia informó sobre el encuentro con los medios de comunicación, la cual está programada para alrededor de las 15:00 horas (13:00 tiempo de México), en la oficina de la Fiscalía, ubicada en Brooklyn, Nueva York.

La funcionaria estadounidense estará acompañada del titular de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Terrance Cole, así como de otros funcionarios de Seguridad Nacional (HSI) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI).

Cabe recordar que la audiencia del ‘Mayo’ Zambada está programada para mañana alrededor del mediodía y estará presidida por el juez Brian Cogan.

‘Mayo’ Zambada podría declararse culpable

Se tiene previsto que el cofundador del cartel de Sinaloa se declare culpable de varios delitos en la audiencia programada para mañana, y así evitar ir a juicio.

De acuerdo con documentos judiciales difundidos por varias agencias informativas, Zambada, de 77 años, está acusado por la justicia estadounidense de 17 cargos, entre ellos asesinato y tráfico de armas y drogas, en particular el fentanilo, un poderoso narcótico 50 veces más potente que la cocaína, causante de decenas de miles de muertes al año en Estados Unidos por sobredosis.