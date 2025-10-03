Mario Delgado: la SEP refuerza trabajo conjunto con Pemex para transformar la educación en Hidalgo

El secretario de Educación Pública encabezó el Maratón por la Lectura en la escuela primaria “Venustiano Carranza”, en el municipio de Tula.

Participó, junto con el gobernador Julio Menchaca Salazar, en la entrega de mobiliario educativo con valor de 14 millones de pesos aportados por Pemex.

La educación es el elemento más poderoso para la transformación: gobernador Julio Menchaca Salazar.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, encabezó en la escuela primaria Venustiano Carranza en el municipio de Tula, Hidalgo, el Maratón por la Lectura: “Lecturas por la No Violencia” en el secundaria General Tollan, y en presencia del gobernador, Julio Menchaca Salazar, entregó mobiliario escolar en coordinación con Petróleos Mexicanos (Pemex), acciones con las que la SEP refuerza el trabajo conjunto con todas las entidades del país y con las instituciones del Gobierno de México.

El titular de la SEP aseguró que, con la entrega de 200 pizarrones, 200 escritorios, 200 sillas para maestras y maestros, 200 gabinetes y más de 85 mil 500 pupitres que equiparán a 200 aulas de todo Hidalgo, “se refrenda el México que queremos, el porvenir por el que luchamos, el que nos ha infundido la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo”.

La entrega del mobiliario, que tuvo un costo de 14 millones de pesos, forma parte del programa Unidos por la Educación, muestra de que el trabajo colaborativo con Pemex rinde frutos también en el sector educativo.

En presencia de más de mil personas de la comunidad escolar de la secundaria Tollan, Delgado Carrillo afirmó que “en cada pupitre habitará una nueva historia, arraigada en una generación que porta entre sus útiles la esperanza. En cada escritorio se reivindica y reconoce la noble labor de las y los maestros”.

“En cada pizarrón se dibujará un nuevo horizonte, donde la Nueva Escuela Mexicana avanza en la formación de seres humanos plenos, de ciudadanas y ciudadanos conscientes de su pasado, responsables de su presente y arquitectos de futuros, donde quepa la dignidad y el amor por el bienestar colectivo y por nuestra gran patria”, expuso.

Agregó que, en el segundo piso de la Cuarta Transformación, encabezado por la Presidenta de México, se trabaja por una República educadora, humanista y científica, donde la educación sea un derecho consagrado y nunca más un privilegio ni una mercancía al alcance de unos cuantos.

Delgado Carrillo invitó a las y los alumnos de nuevo ingreso de secundaria a registrarse para recibir la Beca Universal Rita Cetina, que actualmente beneficia a 5.5 millones de estudiantes de ese nivel educativo en todo el país.

A su vez, el gobernador Julio Menchaca Salazar comentó que la educación es el elemento más poderoso para la transformación. Por ello, destacó la alianza con Pemex, la SEP y el magisterio para seguir impulsando la educación pública.

Con este propósito —añadió— se entregan de manera gratuita uniformes, zapatos y tabletas en las escuelas donde más se necesitan, con el fin de que las nuevas generaciones reciban una mejor comunidad y un mejor municipio.

Menchaca Salazar agradeció a la Presidenta y al titular de la SEP, por el apoyo y el trabajo coordinado, lo que ha permitido avances sustanciales en el sector educativo de la entidad.

El secretario de Educación de Hidalgo, Natividad Castrejón Valdez, informó que, gracias a los gobiernos de la Cuarta Transformación, 350 mil alumnos y alumnas del estado reciben becas, y que 2 mil planteles de Educación Básica, así como 200 de Educación Media Superior, son beneficiarios del programa La Escuela es Nuestra.

La directora Corporativa de Administración y Servicios de Pemex, Marcela Villegas Silva, dijo que la empresa pone énfasis en dos rubros fundamentales: educación y salud, para regresar a las comunidades la oportunidad que se les brinda de operar. La entrega de mobiliario escolar —explicó— es resultado de la colaboración entre Pemex, la SEP y el gobierno de Hidalgo, en beneficio de las escuelas y sus estudiantes.

Lectura contra la violencia

En la escuela primaria Venustiano Carranza, y en ofrecéis de alumnas, alumnos, maestras, maestros, madres y padres de familia, el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, encabezó el Maratón por la Lectura “Lecturas por la No Violencia”, en el marco del Día Internacional de la No Violencia, celebrado este 2 de octubre.

Comentó que “cuando leemos juntas y juntos, nuestras historias y poemas de vida se conjugan. Cuando leemos, interactuamos íntimamente con la sensibilidad y pensamiento de las y los otros. Dialogamos con lo extraño y así entendemos mejor nuestros bordes. Esto es fundamental, porque cuando una sociedad pierde la capacidad de entender a los demás, termina sin entenderse a sí misma y germinan los conflictos que desgarran comunidades enteras”.

“Por ello, vivamos con paz, fraternidad, justicia, diálogo y comprensión. Que este día nos recuerde que la No Violencia no es pasividad ni apatía, es acción. Hay que ser muy valientes para promover con nuestras palabras y acciones la paz”.

En este maratón, que se lleva a cabo hoy en todas las escuelas de Educación Básica del país como parte de la Estrategia Nacional de Lectura, el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, participó con la lectura colectiva del Poema al No, de Gloria Fuertes.