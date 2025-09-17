Mario Delgado: SEP crea Comisión Nacional de Aprendizaje a lo Largo de la Vida como parte de la transformación educativa

Esta labor se hará en vinculación con el Plan México y los Polos de Desarrollo para el Bienestar impulsados por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, destacó

El propósito de la Comisión es abrir un debate profundo sobre el futuro de la Educación Superior en México: subsecretario, Ricardo Villanueva Lomelí

El grupo de trabajo está conformado por Instituciones de Educación Superior, públicas y privadas

Al encabezar la instalación de la Comisión Nacional de Aprendizaje a lo Largo de la Vida, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, señaló que este grupo de trabajo tendrá como objetivo transformar la Educación Superior en México, haciéndola más flexible, capaz de adaptarse a los cambios económicos del país y acorde con la rapidez con que se transmite el conocimiento.

En el salón Iberoamericano de la sede histórica de la SEP, acompañado del subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí; rectoras, rectores, directoras y directores de universidades públicas y privadas, Delgado Carrillo señaló que esta labor se hará en vinculación con el Plan México y los Polos de Desarrollo para el Bienestar impulsados por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Tiene que haber una coincidencia entre la oferta educativa de ciertas regiones y las vocaciones económicas de esas regiones para que se cumpla la promesa que les hacemos siempre a los jóvenes, de que si estudias te va a ir bien”, expuso Delgado Carrillo.

Afirmó que, la Educación Superior en México tiene que adaptarse a los nuevos tiempos para formar ciudadanos con pensamiento crítico, con valores como la solidaridad, la fraternidad, el sentido de comunidad, el compromiso con su país y con los demás, pero que tengan la más alta especialización, calificación y preparación técnica que les permita insertarse de manera exitosa en el mercado laboral.

El titular de la SEP aseguró que la constante preparación es algo nuevo que tendrá que inculcarse desde la Educación Superior, por lo que será importante el trabajo de la Comisión Nacional de Aprendizaje para Toda la Vida a la cual le tocará impulsar este cambio en la educación universitaria.

Comentó que se busca tener una Educación Superior que sea capaz de atraer a las y los jóvenes, y que durante su trayectoria formativa reciban reconocimientos, microcredenciales de habilidades y saberes. Para ello, informó que próximamente se abrirá una plataforma digital nacional denominada saberes.mx para democratizar el acceso a ese tipo educativo.

Finalmente, Delgado Carrillo expuso que cuando la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) señala que las personas ya no pueden desenvolverse a lo largo de sus vidas utilizando solamente las capacidades y conocimientos adquiridos en la escuela, el colegio o la universidad y que necesitan aprender a lo largo de toda la vida, reconoce lo que nuestros pueblos originarios siempre supieron: que el conocimiento adquirido en la juventud es una estrella guía, pero que necesitamos actualizar nuestras brújulas constantemente y perfeccionar las herramientas con las que construimos el mundo.

Durante su intervención, el subsecretario de Educación Superior, Ricardo Villanueva Lomelí destacó que el propósito del grupo de trabajo es abrir un debate profundo sobre el futuro de la Educación Superior en México y asumir un cambio de paradigma hacia una educación abierta a lo largo de la vida.

Subrayó que, si las habilidades específicas tienen una vigencia limitada de apenas cinco años, resulta indispensable contar con universidades que acompañen permanentemente a las y los mexicanos en el desarrollo de su vida profesional.

Subrayó que el desafío no solo consiste en acompañar a quienes concluyen sus estudios universitarios, sino también en generar alternativas educativas para las y los estudiantes que interrumpieron su formación superior. Para ellos, explicó, se impulsarán cursos breves y especializados que faciliten su actualización profesional y la reconstrucción de sus competencias, con el fin de abrirles nuevas oportunidades en el ámbito laboral y académico.

El secretario general de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), Luis Armando González Plascencia, comentó que a través de esta comisión se establecerán cursos alineados a los principales rubros del Plan México y se establecerán ofertas educativas de acuerdo con cada región. No se trata, dijo, de generar mano de obra, sino de fortalecer las habilidades de las y los mexicanos.

El director general de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la SEP, Carlos Iván Moreno Arellano, dijo que se trata de avanzar a sistemas universitarios más flexibles y abiertos no sólo para el estudio, sino para la dignidad y la vida de las personas. Dijo que las habilidades que obtienen los alumnos en las universidades se vuelven obsoletas en 10 años, por ello se deben impulsar las microcredenciales.

A la instalación de la Comisión asistieron la rectora de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, Alma Herrera Márquez; la rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Lilia Cedillo Ramírez; el director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Arturo Reyes Sandoval; el director general del Tecnológico Nacional de México (TecNM), Ramón Jiménez López, así como representantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), del Tecnológico de Monterrey, de la Universidad Anáhuac, de la Universidad Abierta y a Distancia de México, entre otras.

La Comisión Nacional está integrada por las siguientes instituciones: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Politécnico Nacional, Universidad Pedagógica Nacional, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Tecnológico de Monterrey, Universidad Anáhuac, Universidad Abierta y a Distancia de México, Universidad Nacional Rosario Castellanos, Instituto Tecnológico de Aguascalientes y el Tecnológico Nacional de México, Universidad Autónoma de Baja California, Universidad Autónoma de Nayarit, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad Panamericana y la Universidad Autónoma de Guerrero.

Asimismo, se instalarán comisiones regionales entre el 22 de septiembre y el 10 de octubre de 2025, que serán presididas por las universidades estatales de San Luis Potosí, Baja California, Nayarit, Morelos, Ciudad de México y Quintana Roo.