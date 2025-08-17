Mario Delgado: Publica SEP Marco Curricular Común para modernizar la Educación Media Superior

•La finalidad del MCCEMS es formar una ciudadanía crítica, capaz de intervenir en su entorno con base en los derechos humanos y en vinculación con las necesidades comunitarias, resaltó

•Los currículos fundamental y ampliado favorecen el desarrollo de conocimientos y habilidades esenciales, así como la construcción de entornos escolares sanos, explicó

La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó, en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo 21/08/25 por el que se establece y regula el Marco Curricular Común de la Educación Media Superior (MCCEMS); este modelo educativo orienta y norma la impartición de ese tipo educativo en 17 mil 798 planteles a nivel nacional, y es el soporte académico del Sistema Nacional de Bachillerato con el objetivo de establecer una base académica que permita la portabilidad y revalidación de estudios, garantizando experiencias escolares relevantes para el desarrollo integral de las y los alumnos, con perspectiva científica, humanista, intercultural y de género.

Al respecto, el titular de la dependencia, Mario Delgado Carrillo, destacó que la finalidad del MCCEMS es formar una ciudadanía crítica, capaz de intervenir en su entorno con base en los derechos humanos y en vinculación con las necesidades comunitarias. Este modelo fortalece la identidad colectiva y fomenta una práctica educativa que construya vínculos sólidos entre la escuela y la comunidad.

Detalló que el documento se elaboró con base en un diagnóstico nacional que recogió experiencias, propuestas y reflexiones de las comunidades educativas de las 32 entidades del país.

Explicó que el MCCEMS es parte fundamental del Sistema Nacional de Bachillerato de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como proyecto nacional de transformación educativa, identificando saberes esenciales para la vida con enfoque científico y humanista, redefiniendo el papel docente como protagonista de la transformación social.

Enfatizó que el nuevo modelo articula a toda la comunidad educativa en un mismo proyecto formativo que responda a las necesidades reales del país; su implementación pretende garantizar que cada estudiante, sin importar su contexto, acceda a aprendizajes significativos y a un desarrollo integral, con un enfoque que une la calidad académica, la justicia social y la transformación de los entornos escolares y comunitarios.

"Ahora los jóvenes podrán cambiarse de escuela porque habrá perfecta movilidad, y cuando se gradúen van a tener dos certificados, el certificado del Bachillerato Nacional y un certificado técnico que va a estar avalado por alguna institución de educación superior", precisó Delgado Carrillo

El titular de la SEP resaltó que en este nuevo documento se actualizaron más de 200 carreras técnicas, con 15 adicionales como Robótica, Inteligencia Artificial, Automatización, Semiconductores, Animación digital, entre otras disciplinas que favorecerán el desarrollo en los polos del bienestar del Plan México, estrategia impulsada por la Presidenta de México.

Por su parte, la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, explicó que las y los estudiantes son el centro del proceso educativo, por lo que el nuevo modelo educativo establece trayectorias formativas incluyentes y pertinentes, considerando la heterogeneidad regional, las desigualdades estructurales y las realidades comunitarias para garantizar que quienes provienen de contextos de vulnerabilidad tengan acceso a una formación digna y justa.

Agregó que el proyecto pedagógico del MCCEMS se construye colectivamente, en diálogo con las realidades concretas de la comunidad educativa, y se apoya en la autonomía docente. A nivel filosófico, retoma el Humanismo Mexicano para impulsar subjetividades críticas, saberes compartidos y diálogo con la historia nacional y el papel de México en el mundo, reconociendo la pluralidad y garantizando condiciones de respeto, cuidado, igualdad sustantiva y justicia social.

Señaló que el nuevo marco pedagógico garantiza una formación académica, cultural y socioemocional para el aprendizaje a lo largo de la vida; así como la portabilidad de estudios dentro del Sistema Nacional de Bachillerato (SEN).

Asimismo, detalló que el Currículum fundamental organiza saberes y experiencias en áreas como Lengua y Comunicación, Pensamiento Matemático, Ciencias Naturales y Sociales, Historia, Filosofía, Cultura Digital e Inglés, mientras que el Currículum ampliado favorece la permanencia de los estudiantes en el SEN y la construcción de entornos escolares sanos, diversos, democráticos y con perspectiva de género.

El Acuerdo 21/08/25 señala que en un plazo no mayor a 225 días hábiles, contados a partir de su entrada en vigor, la SEP, a través de la Subsecretaría de Educación Media Superior, establecerá los componentes de formación y estructuras curriculares de los estudios de bachillerato o equivalentes que definen el currículum fundamental, ampliado y laboral, con las que se diseñarán los planes y programas de estudio de los servicios educativos de la educación presencial de la modalidad escolarizada y de la educación dual de la modalidad mixta.