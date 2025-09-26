Mario Delgado: De octubre de 2025 a marzo de 2026, SEP impulsa consulta sobre profesionalización docente

Participa secretario de Educación Pública por medio de un videomensaje en la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar del ciclo 2025-2026

Con la consulta se busca garantizar los derechos laborales de las y los maestros, detalló

Durante el año lectivo, se mantendrá el impulso a la estrategia Vive Saludable, Vive Feliz en cada escuela, informó

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que, de octubre de 2025 a marzo de 2026, se llevará a cabo una consulta, escuela por escuela, para definir un nuevo sistema integral de formación, capacitación y actualización, en cumplimiento al compromiso 27 de los 100 presentados por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En un videomensaje dirigido al magisterio, con motivo de la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE) del ciclo 2025-2026, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, señaló que la consulta tiene como objetivo que todas las maestras y los maestros decidan de manera democrática, a través de una votación, las características que deberá tener la nueva relación del magisterio nacional con el gobierno.

Lo anterior, agregó, busca garantizar los derechos laborales de las y los docentes, así como el acceso a un sistema integral de formación, capacitación y actualización.

Por ello, el titular de la SEP invitó a maestras, maestros, directoras, directores, supervisoras y supervisores a participar en la consulta, al subrayar que “tu reflexión, tus propuestas y la acción con tu voto serán determinantes”.

En su mensaje, Delgado Carrillo destacó que, durante el ciclo escolar 2025-2026, se mantendrá el impulso a la estrategia Vive saludable, vive feliz en cada escuela. En este sentido, llamó a concientizar a madres y padres de familia —quienes ya recibieron su hoja de resultados— para que lleven a sus hijas e hijos a las clínicas del sector salud, con el fin de que reciban orientación nutricional, atención a las caries y lentes gratuitos, en caso de requerirlos.

Asimismo, informó que se reforzará la campaña contra las adicciones El fentanilo mata. Elige ser feliz, con el propósito de mantener a las infancias alejadas de las drogas. Agradeció también la entusiasta participación de maestras y maestros durante la semana en todas las escuelas, para sensibilizar y erradicar el maltrato y el abuso sexual infantil.

En este ciclo escolar, añadió, se dedicarán diversas actividades a la prevención y atención del acoso escolar y de cualquier tipo de violencias, ya que la escuela debe ser siempre un espacio seguro, con una convivencia respetuosa, sana, feliz y en paz.

Destacó que la transformación de la educación planteada por la Nueva Escuela Mexicana (NEM) requiere revitalizar el sentido del CTE como espacio para el aprendizaje entre pares, el diálogo pedagógico y el trabajo colaborativo, a fin de consolidar a las comunidades de aprendizaje.

“Las comunidades de aprendizaje son una gran estrategia para que las maestras y los maestros desarrollen una auténtica cultura de colaboración permanente, aprendiendo unos de otros sobre cómo mejorar las prácticas y, con ello, favorecer los procesos de aprendizaje de niñas, niños y adolescentes”, expuso.

El Primera Sesión Ordinaria del CTE se propone reflexionar en torno a los rasgos de las comunidades de aprendizaje, analizar cómo se expresan en cada grupo y cómo pueden fortalecerse, además de avanzar en la planeación del Proceso de Mejora Continua. A partir de la Segunda Sesión Ordinaria, cada colectivo decidirá la temática que desea abordar, de acuerdo con las necesidades y características de su escuela y comunidad.

Finalmente, el titular de la SEP informó que, durante el mes de septiembre, se recibieron las valoraciones de los Ejercicios Integradores del Aprendizaje de más de 5 mil escuelas de Educación Básica. “Agradecemos a todas y todos los maestros, maestras, directores, directoras, supervisoras y supervisores que han participado en este esfuerzo nacional”, expresó.