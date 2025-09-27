Mario Delgado: De Nuevo León a Tabasco, SEP impulsa enseñanza en Inteligencia Artificial y mejora infraestructura educativa

Gira de norte a sur de dos días el titular de la SEP visita Nuevo León, verificó la construcción de los CBTIS No. 298 y No. 299. Ambos se suman al No. 295 del Estado de México, No. 302 de Tamaulipas, No. 293 de Hidalgo, No. 305 de Yucatán, No. 301 de Quintana Roo, No. 304 de Querétaro y No. 291 de Chihuahua, que ya se construyen.

En Tabasco, supervisó obras en una primaria, una secundaria y dos bachilleres en los municipios de Centro, Nacajuca y Comalcalco.

Con el Bachillerato Nacional preparamos a las y los jóvenes del país en Inteligencia Artificial, Robótica y Electromovilidad, afirmó

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, continúa sus recorridos de supervisión de sur a norte del país. Este fin de semana visitó los municipios de Juárez y García en Nuevo León para constatar avances en la construcción de los nuevos planteles de Educación Media Superior: los Centros de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) No. 298 y No. 299 y en Tabasco, recorrió obras de infraestructura en Educación Básica y Media Superior en los municipios de Centro, Nacajuca y Comalcalco.

En el estado norteño, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que, con el nuevo Bachillerato Nacional, impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se prepara a las y los jóvenes en carreras técnicas de vanguardia como Inteligencia Artificial, Ciberseguridad, Semiconductores y Microelectrónica, Robótica y Automatización, las cuales se alinean con los objetivos del Plan México y los Polos de Desarrollo para el Bienestar.

En compañía del secretario de Educación de la entidad, Juan Paura García, Delgado Carrillo, recordó que en todo el país se construirán 20 nuevos planteles, se ampliarán 35 bachilleratos y se reconvertirán 35 secundarias para ofrecer Educación Media Superior en turno vespertino.

El titular de la SEP aseguró que, con esta edificación, ampliación y reconversión de secundarias en todo el país, casi 40 mil jóvenes que no tenían posibilidades de cursar el bachillerato ahora podrán hacerlo. Explicó que lo anterior responde a la instrucción de la Presidenta de México, quien pidió que el sistema educativo se mueva con mayor rapidez, se actualice permanentemente y tenga la capacidad de anticiparse, para que las y los jóvenes cuenten con la mejor preparación para el futuro.

En este marco, Delgado Carrillo destacó que el nuevo Bachillerato Nacional busca formar ciudadanas y ciudadanos comprometidos con su país, con pensamiento crítico y valores como la solidaridad y la fraternidad, además de fomentar el respeto al medio ambiente.

Delgado Carrillo expuso que los dos nuevos planteles de Educación Media Superior y las carreras que ofrecerán se impulsa la innovación y fortalece las cadenas de producción, con el propósito de que México se convierta en una de las 10 principales potencias económicas del mundo.

“Esa es la misión: llevarnos a ese lugar, mientras toda una generación hace valer su derecho a soñar”, manifestó.

Como parte de su visita a Nuevo León, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, también estuvo en la Secundaria No. 15 “Prof. Juan Mendoza Gutiérrez”, ubicada en la colonia Valle de Santa Isabel, Sector Cartagena, municipio de Juárez, donde participó en las actividades del Consejo Técnico Escolar.

Los CBTIS No. 298 y 299 en Nuevo León se suman a los planteles No. 295 del Estado de México, No. 302 de Tamaulipas, No. 293 de Hidalgo, No. 305 de Yucatán, No. 301 de Quintana Roo, No. 304 de Querétaro y No. 291 de Chihuahua. Estas instituciones, que han sido supervisadas por el titular de la SEP durante los meses de agosto y septiembre, forman parte de los 20 CBTIS anunciados para su entrega en 2025.

Supervisa Delgado Carrillo obras educativas en Tabasco

En su visita de trabajo a Tabasco, acompañado por el gobernador Javier May Rodríguez, el titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, verificó las obras de ampliación de la infraestructura de Educación Básica y Media Superior, con el objetivo de garantizar el derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes.

Delgado Carrillo supervisó las obras de la Escuela Primaria “Tomás Garrido Canabal”, ubicada en el Ejido Dos Montes, municipio de Centro; posteriormente, asistió a la entrega de la primera etapa del Colegio de Bachilleres de Tabasco (COBATAB) Plantel No. 52, en Nacajuca.

Como parte de su visita por la entidad, el secretario de Educación Pública participó en la inauguración de los edificios “E”, “F” e “I”, así como en la remodelación general del COBATAB Plantel No. 3, en Comalcalco. En esa misma región, encabezó la inauguración de la Escuela Secundaria Estatal “27 de Febrero”.

Finalmente, en Villahermosa, Delgado Carrillo entregó documentos oficiales para otorgar certeza jurídica a 77 planteles educativos.