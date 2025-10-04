Mario Delgado Carrillo: SEP impulsa inclusión educativa con alfabetización para más de 93 mil adultos mayores

Del total, 28 mil 298 concluyeron sus estudios y obtuvieron su constancia, mientras que 65 mil 43 continúan su proceso de lectoescritura, informó el titular de la SEP

La educación para personas mayores no sólo representa un acto de justicia social, sino también una oportunidad de construir comunidad y fortalecer la cohesión social: titular del INEA, Armando Contreras Castillo

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que, de enero a agosto de este año, 93 mil 341 personas mayores de 60 años se inscribieron en los servicios educativos de alfabetización que ofrece el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA). Del total, 28 mil 298 ya concluyeron y obtuvieron su constancia, mientras que 65 mil 43 continúan su proceso de lectoescritura, lo que refleja un avance histórico en la atención a este sector de la población.

En el marco del Día Internacional de las Personas de Edad, 1 de octubre, el titular de la SEP señaló que cada persona que aprende a leer, escribir o concluir un nivel educativo se convierte en ejemplo para sus familias y comunidades. Subrayó que la perseverancia y entusiasmo de los adultos mayores demuestran que la educación es una herramienta de libertad, desarrollo y participación social que impacta de manera positiva en todo el país.

Delgado Carrillo resaltó, además, que 31 mil 512 personas mayores de 60 años cursan la primaria y 37 mil 37 estudian la secundaria, lo que reafirma el compromiso del Gobierno de México por garantizar que ninguna persona quede excluida de ejercer su derecho a la educación, sin importar su edad o condiciones de vida.

El secretario enfatizó que la meta de declarar a México territorio libre de analfabetismo es una tarea de Estado que permitirá promover la paz, combatir la pobreza de conocimiento y generar desarrollo económico. Reconoció el trabajo del INEA, que a través de su Modelo de Educación para la Vida (MEV) AprendeINEA ofrece a las y los adultos mayores una atención flexible, cercana y respetuosa, que reconoce su experiencia y fortalece su autoestima.

Aseguró que estas acciones responden a los principios de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) y al Humanismo Mexicano impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, colocando a las personas en el centro de las políticas educativas.

En este contexto, el titular del INEA, Armando Contreras Castillo, resaltó el caso de Bertha Ramírez Mora, quien a los 100 años concluyó la primaria en una casa de retiro gracias a los servicios del Instituto. “Nunca es tarde para aprender; la educación transforma la vida de las personas, motiva a las nuevas generaciones y une a las familias en torno al conocimiento”, subrayó.

Asimismo, destacó que la educación para personas mayores no sólo representa un acto de justicia social, sino también una oportunidad de construir comunidad y fortalecer la cohesión social. La participación activa de este sector en la vida educativa del país dijo, es un ejemplo de que aprender es una tarea que no tiene edad límite.

Finalmente, reconoció la labor de los adultos mayores que también se desempeñan como asesoras y asesores educativos en el INEA. Afirmó que su doble aportación, al transmitir conocimientos y al inspirar con su ejemplo de compromiso social, fortalece la construcción de un México más justo, solidario e incluyente, donde la educación se vive como un derecho humano universal.