Mario Delgado: Más de 146 mil mujeres concluyen un nivel de Educación Básica con apoyo del INEA

El secretario de Educación Pública señaló que, de enero a junio de 2025, 23 mil 577 mujeres mayores de 15 años aprendieron a leer y escribir, 47 mil 558 mujeres concluyeron su primaria y 75 mil 669 certificaron su secundaria, informó.

El INEA, desde el ámbito educativo, contribuye al objetivo de la Cuarta Transformación de garantizar igualdad de oportunidades y trato entre mujeres y hombres: Armando Contreras Castillo

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, destacó que se están cumpliendo las metas en materia de alfabetización, al informar que 146 mil 804 mujeres jóvenes y adultas concluyeron algún nivel de Educación Básica a través del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) durante el primer semestre de 2025.

Esta cifra representa el 52.09 por ciento del total de personas educandas certificadas en alfabetización, primaria y secundaria a nivel nacional, lo que contribuye a garantizar condiciones de igualdad entre mujeres y hombres.

El titular de la SEP resaltó que, como parte de la Estrategia de Alfabetización para el Bienestar Compartido del INEA, impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, 23 mil 577 mujeres de 15 años en adelante que se encontraban en situación de analfabetismo aprendieron a leer y escribir, por lo que recibieron su constancia de alfabetización. Esta cifra representa el 56.32 por ciento del total de personas educandas que concluyeron este nivel educativo.

De acuerdo con datos del INEA, el titular de la SEP dio a conocer que, entre enero y junio de 2025, un total de 47 mil 558 mujeres certificaron su educación primaria, es decir, el 51.29 % del total de usuarias y usuarios que lograron este avance educativo durante el primer semestre del año.

Asimismo, 75 mil 669 mujeres concluyeron su educación secundaria mediante el modelo educativo del INEA, lo que representa el 51.41 % del total de jóvenes y adultas que alcanzaron este logro en 2025.

Delgado Carrillo explicó que, para obtener los certificados de primaria y secundaria con validez oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el INEA ofrece distintas modalidades de estudio, como asesorías presenciales, guías de estudio, acreditaciones por medio de exámenes, y el uso de la plataforma educativa AprendeINEA, que permite estudiar de forma remota a través de dispositivos como computadoras, celulares o tabletas.

Por su parte, el director general del INEA, Armando Contreras Castillo, informó que las entidades con mayor número de mujeres jóvenes y adultas que concluyeron algún nivel educativo fueron:

San Luis Potosí, con 14 mil 800 educandas (50.13% del total por sexo);

Guanajuato, con 14 mil 152 (50.59%);

Chiapas, con 10 mil 78 (55.69%);

Oaxaca, con 8 mil 969 (59.28%);

y Puebla, con 7 mil 199 mujeres certificadas (58.76%).

Subrayó que el INEA, desde el ámbito educativo, contribuye al objetivo de la Cuarta Transformación de garantizar igualdad de oportunidades y trato entre mujeres y hombres, mediante servicios educativos públicos en condiciones justas e igualitarias.

Finalmente, destacó que los servicios de alfabetización, primaria y secundaria del INEA han permitido a millones de mujeres jóvenes y adultas superar el rezago educativo, como parte del compromiso con la construcción de una sociedad más justa e igualitaria en México.

Para más información, comunícate a la línea telefónica 800 00 60 300, visita www.gob.mx/inea o consulta nuestras redes sociales: