Maratón de la Ciudad de México 2025: ruta, alternativas viales y horarios especiales de transporte

Este domingo 31 de agosto, la capital será escenario del XLII Maratón de la Ciudad de México, que reunirá a 30,000 corredores en un recorrido de 42.195 kilómetros desde el Estadio Olímpico Universitario hasta el Zócalo capitalino

Ruta y cierres viales

La carrera dará inicio a las 05:45 horas con los bloques de atletas en silla de ruedas y débiles visuales, seguida de las salidas élite femenil (05:50 h) y varonil (06:00 h). Los grupos generales partirán de forma escalonada entre las 06:00 y 06:30 horas

El trayecto contempla principales vialidades como Avenida Insurgentes Sur, Paseo de la Reforma y el Centro Histórico, lo que generará cortes parciales y cierres a lo largo del domingo.

Como alternativas viales, las autoridades sugieren:

-Avenida Aztecas

-División del Norte

-Avenida Cuauhtémoc

-Viaducto Miguel Alemán

-Eje 3 Oriente

-Anillo Periférico

-Calzada Legaria

-Marina Nacional

-Circuito Interior

Foto: Especial

Ajustes en el transporte público

Para facilitar la movilidad, la Red de Movilidad Integrada anunció cambios en horarios y recorridos:

Metro: Las líneas 1, 2, 3 y 9 abrirán a las 05:00 horas; el resto de la red operará en horario dominical habitual, de 07:00 a 24:00 h. Los corredores podrán viajar gratuitamente en estas líneas mostrando su número oficial

Metrobús: Varias líneas operarán con circuitos parciales y servicio desde las 05:00 horas. Entre las más afectadas:

Línea 1: solo de Indios Verdes a Plaza de la República y de El Caminero a Corregidora.

Línea 2: servicio hasta las 11:00 h, con cortes entre Tacubaya y Colonia del Valle.

Líneas 3, 4 y 7 también tendrán restricciones en tramos céntricos

Trolebús: Ajustes en siete de sus líneas, con operaciones desde las 05:00 horas. Por ejemplo, la Línea 6 solo llegará a Avenida Presidente Masaryk y la Línea 7 tendrá como terminal la Glorieta de Miguel Ángel de Quevedo

Además, se dispondrán rutas especiales de traslado para corredores entre las 03:00 y 08:00 h, con salidas de Perisur, Indios Verdes, San Antonio, Izazaga, Foro Sol y Narvarte rumbo a Ciudad Universitaria

Seguridad y logística

El operativo contempla la presencia del C5, que desplegará más de mil cámaras y la unidad C2 Móvil para vigilancia en puntos estratégicos como Paseo de la Reforma y Avenida Juárez

La invitación de las autoridades es a anticipar trayectos, usar el transporte público y mantenerse informado en canales oficiales para evitar contratiempos durante esta jornada deportiva.