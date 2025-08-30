América vs Pachuca: el partido se jugará a puerta cerrada tras conflicto con la alcaldía Benito Juárez

El duelo entre América y Pachuca, correspondiente a la jornada 7 del Apertura 2025, programado para este sábado 30 de agosto a las 21:05 horas en el Estadio Ciudad de los Deportes, no contará con público en las gradas.

La decisión fue tomada por la alcaldía Benito Juárez, tras acusar que personal de seguridad del club azulcrema se extralimitó al cerrar la calle de Indiana durante un partido del equipo femenil, lo que derivó en un incidente con vecinos que necesitaban atención médica.

La polémica decisión

De acuerdo con la alcaldía, mientras no se acredite que el personal de seguridad del América está capacitado y debidamente acreditado, los partidos deberán disputarse sin afición. La autoridad argumentó que el orden y la seguridad de los habitantes de la demarcación están por encima de cualquier evento deportivo.

La medida generó varias reacciones. Por un lado, la administración del Estadio Ciudad de los Deportes indicó en un comunicado que el Club América no cuenta con personal propio de seguridad y que el cierre vial fue realizado por policías de la Ciudad de México bajo un plan de la propia alcaldía. Además, lamentó que la disposición afecte a la afición y advirtió que se reserva el derecho de emprender acciones legales.

Por su parte, la Liga MX respaldó al club y calificó la decisión como una sanción “arbitraria y unilateral” que perjudica directamente a los seguidores. El organismo pidió a la alcaldía rectificar y aseguró que apoyará al América para que el encuentro se lleve a cabo en las mejores condiciones posibles.

El contexto deportivo

Más allá de la controversia, el partido en la cancha promete emociones. América llega como segundo lugar de la tabla con 14 puntos, mientras que Pachuca ocupa el cuarto puesto con 13. Las Águilas cuentan con la inspiración de su reciente refuerzo, el francés Allan Saint-Maximin, quien debutó con gol y carisma en la jornada anterior ante Atlas. Ahora vivirá su primer encuentro como local, aunque sin la presencia de la afición que lo recibió como ídolo en su llegada.

Los Tuzos, dirigidos por Jaime Lozano, buscarán recuperar el liderato del torneo y mantener la tradición de partidos vibrantes frente al cuadro azulcrema.