Mantienen contingencia ambiental: ¿Qué autos no circulan este jueves en el Valle de México?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó la noche de este miércoles que las condiciones de la contingencia por ozono en el Valle de México no mejoraron en el transcurso de la tarde, por lo que se decidió mantener el programa Doble Hoy No Circula para este jueves.

Explicó que el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México indica que el sistema de alta presión se mantendrá el jueves, con un impacto en la región centro del país, con escasa ventilación, alta radiación solar y temperatura alrededor de los 28 °C, condiciones que propiciarán una calidad del aire de Mala a Muy Mala en la región.

“Se mantiene la Fase I de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México y sus medidas para el día de mañana, jueves 27 de febrero del 2025, con el objeto de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud, así como para reducir la emisión de contaminantes”, expuso la dependencia en un comunicado.

¿Qué automóviles no circularán el jueves 27 de febrero?

De acuerdo con la información difundida por la CAMe, estos son los vehículos que no pueden circular este jueves:

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico sea 1, 2, 4, 6, 8 y 0. Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 00 y 0, engomado verde, terminación de placa 1 y 2. Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2. Restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios, que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea PAR. Los vehículos de carga local o federal, dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o del EDOMEX. Los taxis con holograma de verificación “00”, “0”, “1” o “2” que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas en los incisos 1), 2), y 3), les aplicará la restricción a la circulación de las 10:00 a las 22:00 horas.

"Se recuerda a la población mantenerse informados sobre la calidad del aire, y atender las recomendaciones de protección a la salud, que son muy importantes para evitar exponerse a los picos de contaminación entre las 13:00 y 19:00 horas, en especial para los infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares", expresó la Comisión.