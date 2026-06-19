México tuvo una gran victoria frente a Corea, pero un mal desarrollo de partido: Javier Aguirre

El director técnico de la selección mexicana de fútbol, Javier Aguirre, se mostró mesurado tras conseguir la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial con el triunfo ante Corea del Sur, y aseguró que fue una gran victoria pero un mal desarrollo del partido.

La selección de México se convirtió el jueves en la primera clasificada a los dieciseisavos de final del Mundial tras vencer 1-0 a Corea del Sur en la segunda jornada del Grupo A gracias a un grave error del portero Seunggyu Kim que aprovechó Luis Romo para anotar.

"Es una gran victoria por lo que significa, pero no por el desarrollo del partido. Tácticamente nos nulificamos y el que cometiera el primer error lo iba a perder, fue un partido muy táctico y difícil de digerir para la afición que estuvo inconmesurable", dijo Aguirre en conferencia de prensa.

Romo anotó el gol del triunfo a los 50 minutos del partido disputado en el estadio Guadalajara, en el occidente de México. El portero coreano Seunggyu Kim soltó el balón cuando chocó con su compañero Gihyuk Lee al saltar para controlar un centro enviado desde el sector derecho, lo que el centrocampista mexicano aprovechó para definir con un disparo de derecha dentro del área.

"Hoy no hicimos un partido espectacular, pero sí un buen partido. Creo que deberemos mejorar algunas cosas, hoy defendimos muy bien, pero nos faltó un poquito más de verticalidad", agregó el técnico de 67 años que dirige a México en su tercer Mundial tras hacerlo en 2002 y 2010.

"Soy un entrenador mucho más relajado y muy tranquilo, me centro más en lo verdaderamente importante", señaló respecto a su evolución.

En la tercera y última jornada del Grupo A, que se disputará el 24 de junio, México enfrentará a República Checa en el estadio Azteca, mientras que Corea del Sur jugará ante Sudáfrica en el estadio Monterrey.

"Tenemos un partido muy complicado contra Chequia, ojalá podamos seguir ganando a ver hasta dónde somos capaces de llegar. Lo que cuenta es el lugar final en donde quedemos, podemos meternos entre los 10 mejores del mundo, sería algo muy bonito para nosotros", puntualizó.