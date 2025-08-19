Julio César Chávez Jr. es deportado desde Estados Unidos a México

El boxeador mexicano Julio César Chávez Jr. fue deportado desde Estados Unidos e ingresó el lunes a una cárcel del norte de México, según una ficha del Registro Nacional de Detenciones.

Chávez, hijo de la leyenda homónima del boxeo mexicano, fue capturado el 3 de julio por agentes migratorios de Estados Unidos, quienes determinaron que se encontraba de manera ilegal en el país.

Según una ficha del Registro Nacional de Detenciones con fecha del lunes, el pugilista de 39 años fue trasladado tras cruzar la frontera mexicano-estadounidense hasta una jefatura policial en Hermosillo, en el estado fronterizo Sonora, con pantalón de deporte negro, camiseta blanca, sudadera negra con capucha y zapatillas rojas.

"Entiendo que fue deportado, no sé si ayer u hoy en la mañana, pero nos informaron de que iba a llegar a México", dijo el martes la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia de prensa diaria. "Cuando lo detuvieron allá había una orden de aprehensión en México, de la Fiscalía General de la República".

En el momento de su detención, el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense (DHS, por sus siglas en inglés) determinó que se encontraba en el país ilegalmente tras realizar declaraciones fraudulentas en una solicitud de residencia permanente para 2024.

México ha informado que el púgil tienen una orden de arresto en su contra desde 2023 por "tráfico de armas y delincuencia organizada", pero que ya era investigado desde 2019. De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 20 años de cárcel.