Ivo provocaría lluvias intensas en al menos cuatro estados

La tormenta tropical Ivo, la cual se encuentra al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a al sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, provocará lluvias intensas en Jalisco, Nayarit, Colima y Michoacán.

De acuerdo con información del Sistema Meteorológico Nacional, el fenómeno mantiene vientos máximos sostenidos de 95 km/h, rachas de 110 km/h y se desplaza hacia el noroeste a 35 km/h, generando condiciones de temporal en estados del Pacífico mexicano.

Los desprendimientos nubosos del sistema provocarán lluvias intensas, de entre 75 y 150 milímetros, en el centro, occidente y costa de Jalisco, así como en Nayarit; precipitaciones muy fuertes, de 50 a 75 mm, en Colima y Michoacán; e intervalos de chubascos en el sur de Baja California Sur.

En las costas de Jalisco, Colima y Michoacán se prevé oleaje elevado de 3 a 4 metros y vientos con rachas de 50 a 70 km/h, mientras que en el litoral sur de Baja California Sur las olas alcanzarán de 1 a 2 metros. Las lluvias podrían presentarse con descargas eléctricas y caída de granizo, incrementando el riesgo de encharcamientos, inundaciones en zonas bajas y deslaves en áreas montañosas.

Altas temperaturas

Pese a las lluvias, continuará el ambiente de caluroso a muy caluroso en gran parte del país. En Baja California, el noreste registrará temperaturas superiores a 45°C, mientras que en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas se esperan valores de 40 a 45°C.

En Nayarit, Michoacán, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Durango, San Luis Potosí, Veracruz y la península de Yucatán las máximas oscilarán entre 35 y 40°C, y en Jalisco, Colima, Zacatecas, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos y Tabasco entre 30 y 35°C.