“Inversión en Chihuahua es sustento de miles de familias”: Maru Campos

La Gobernadora acudió como invitada especial a la ceremonia de celebración por los 25 años de la llegada de la empresa Jabil al estado.

En el marco de la ceremonia por la celebración de los primeros 25 años del establecimiento de la empresa Jabil, en Chihuahua, la gobernadora Maru Campos afirmó que en la entidad la inversión no es privilegio de unos cuantos, sino el sustento de miles de familias.

Destacó que aquí lo que se construye es fruto de la democracia, la libertad y la apertura al mundo.

“En un tiempo en que algunos discursos invitan al cierre y al aislamiento, desde Chihuahua respondemos con esperanza, con libertad y con la certeza de que nuestra apertura nos hace más fuertes”, externó durante el evento que se desarrolló en la planta 3.

Agradeció la confianza de la compañía, y reconoció a las y los trabajadores locales, que cada día ponen su talento y capacidad para darle continuidad a este gran proyecto internacional de manufactura avanzada e innovación, al que se ha unido el carácter creativo de los chihuahuenses.

Subrayó que hoy en Chihuahua se fabrican 4 de cada 10 circuitos electrónicos de México, y se cuenta con talento altamente calificado, capaz de producir y perfeccionar componentes de alta tecnología.

Ejemplo de eso, abundó, es que la entidad forma parte de la “Ruta de los Semiconductores”, lo que la convierte en un nodo estratégico para el desarrollo tecnológico de Norteamérica.

“Este es el camino que nos ha llevado a ser declarados por la Secretaría de Economía del Gobierno Federal como un polo de desarrollo, que será clave para la consolidación de las cadenas de suministro, necesarias para el florecimiento de la industria electrónica en América del Norte”, expresó.

Explicó que para seguir en la consolidación de la región, más de 200 ingenieros chihuahuenses cursan un programa especializado en semiconductores en la Universidad Estatal de Arizona, y otros 22 jóvenes estudian en el Instituto de Investigación de Tecnología Industrial de Taiwán, mientras continúa la suma de alianzas con las universidades de Texas y Michigan.

Durante el evento, la mandataria acompañó además el anuncio de inauguración de Jabil Academy, un programa fruto del esfuerzo conjunto entre la compañía, el Estado y la Universidad Tecnológica de Chihuahua (UTCH), que apoyará la mejora de habilidades y el desarrollo profesional de los empleados a través de la capacitación técnica.

Rafael Renno, vicepresidente senior de Unidades de Negocios Globales, aseguró que Chihuahua es una de las sedes más importantes de Jabil y que a medida en que la inteligencia artificial evoluciona, se volverá aún más importante.

Recalcó que mediante Jabil Academy se ampliarán las oportunidades para los empleados locales, lo que ayudará a posicionar al estado como líder en las industrias del futuro.

Por su parte, Sándor Kékesi, director senior de Operaciones de Jabil Chihuahua, agradeció a la administración estatal por siempre brindar su apoyo en temas fundamentales para garantizar la operacionalidad de la empresa, así como a la UTCH por respaldar el diseño de un programa, que transformará los procesos industriales mediante la capacitación.

La compañía instaló en el año 2000 su primera planta en la entidad y actualmente cuenta con una plantilla de 10 mil colaboradores, de los cuales, 8 mil 500 están en la capital.