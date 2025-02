INE avala lista definitiva de candidatos para la SCJN y el TEPJF; ordena imprimir las boletas

Con adendas de última hora, el Instituto Nacional Electoral (INE) avaló el listado definitivo de las candidaturas para la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); pero sin poder garantizar la paridad género en algunos casos.

A justo 100 días de la elección judicial, las y los consejeros del INE aprobaron la publicación y difusión del listado definitivo de estas candidaturas, con lo cual se dio paso a la impresión de las boletas para dichos cargos, este viernes.

Por otro lado, el INE informó que en el caso de las listas de candidatos a jueces de distrito, magistrados de circuito y magistrados electorales de las Salas Regionales, así como a los nuevos magistrados del Tribunal de Disciplina, se mantiene en revisión con el Senado y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), para realizar las modificaciones correspondientes y proceder a la impresión de las boletas, respetando las fechas estipuladas para este proceso.

De acuerdo con lo dado a conocer por consejeras del INE, en los últimos días el Senado de la República realizó diversas correcciones a los listados para estos cargos, pues se identificaron inconsistencias como duplicidades de registros, nombres incorrectos, postulaciones erróneas, aunado a que algunas candidaturas decidieron renunciar a sus candidaturas.

Por lo anterior, se informó que en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), se realizaron cuatro modificaciones a los listados referentes a las tres candidaturas de las ministras Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortíz Ahlf, quienes tenían pase directo a la elección por estar en funciones, sin embargo, no fueron incluidas en los primeros listados enviados por el Senado. Además, se hicieron correcciones de cuatro nombres.

Como resultado, esta lista se conforma de 78 candidaturas postuladas por los tres poderes de la unión, y las cuales postulan a 64 personas candidatas, esto ante los casos en que dos o tres poderes postularon a una misma persona.

“Tenemos el total de 33 mujeres, 33 candidatas y 31 hombres, aparecerán estos 64 nombres en esta boleta para la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, detalló la consejera Carla Humphrey.

Con respecto a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), se detalló que se recibió una renuncia y, se realizó una confirmación de postulación y una corrección en el nombre, lo que da un total de 17 candidaturas postuladas por los tres Poderes de la Unión, que atienden a un total de 15 personas candidatas.

“Hay una candidatura que es postulada por los tres Poderes, esto nos da un total de 6 mujeres candidatas y 9 hombres, con lo cual, pues no se cumple en este primer momento con esta postulación paritaria que se estaba señalando desde la propia Constitución”, añadió la consejera Humphrey sobre este caso.

Sobre el mismo tema, la consejera Dania Ravel Cuevas sostuvo que la falta de paridad “no es una cuestión menor, que si bien es cierto, en este caso puede no trascender al resultado final, en un futuro sí podríamos tener algunas problemáticas concretas, porque en este caso, donde no estamos observando que exista una postulación paritaria, es para los cargos en juego en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que sabemos que son dos y que dice expresamente la legislación, que uno será para un hombre y otro será para una mujer”.

No obstante, agregó que no deja de ser preocupante que haya menos postulaciones de mujeres, al tiempo que tampoco deja de ser un retroceso, pues advirtió que en las elecciones de partidos políticos se ha logrado alcanzar la paridad. “Cuidamos mucho eso, lo garantizamos, y en este caso, no lo estamos logrando”, dijo.

Cabe señalar que para la primera elección de jueces, magistrados y ministros, el INE tiene prevista la producción del doble de boletas electorales que en la elección presidencial de 2024, es decir, deberá imprimir cerca de 600 millones de boletas, ya que hasta el 10 de febrero de 2024, la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores informó que el Padrón Electoral está conformado con 99 millones 304,420 electoras y electores.