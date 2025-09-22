Incautan 1.5 toneladas de meta en Sinaloa

En dos operativos en Sinaloa el fin de semana se incautaron más de 1.5 toneladas de metanfetamina; en un caso la droga iba oculta en la batea de una camioneta Dodge RAM blanca que llevaba logotipos falsos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

De acuerdo con la información difundida en el perfil oficial de X del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, durante el 20 de septiembre, se realizó un hallazgo tras una inspección a una camioneta que había sido reportada como presuntamente abandonada en el municipio de El Fuerte, Sinaloa.

En ella se detectó un compartimento oculto que contenía 665 paquetes de plástico con una sustancia blanca y granulada con características de la metanfetamina.

Un día antes, el 19 de septiembre, durante un operativo interinstitucional en la capital sinaloense se logró el aseguramiento de más de 1.2 toneladas de la misma droga, lo cual fue catalogado por la Coordinación Interinstitucional de Seguridad en Sinaloa como una de las incautaciones más significativas en lo que va del año.

Según las autoridades, el objetivo de la operación era ubicar una camioneta Nissan NP300 color rojo que había sido reportada como robada recientemente.

Durante patrullajes en el poblado El Carrizal, al sur de Culiacán, los agentes detectaron un vehículo con las características del reporte, cuyos ocupantes aceleraron al notar la presencia de las fuerzas de seguridad.

La persecución terminó cuando la camioneta sufrió un percance al incorporarse a la carretera Culiacán–Mazatlán. Los tripulantes huyeron entre la maleza y no fueron localizados, pese a los esfuerzos de búsqueda, se informó.

En la revisión del vehículo se confirmó que tenía reporte de robo y que en su parte trasera se encontraban 31 paquetes con una sustancia con características de metanfetamina, con un peso total de 1,218.3 kilogramos.