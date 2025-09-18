​Inauguran Expo MAEN: Espacio estratégico para vincular a proveedores locales con la industria automotriz

Los días 18 y 19 de septiembre se llevará a cabo la Expo MAEN 2025 en el Centro de Convenciones de la Isla San Marcos.

El Gobierno del Estado trabaja en iniciativas que consolidan a Aguascalientes como un destino ideal para la inversión y el crecimiento: Esaú Garza de Vega.

Se llevó a cabo la inauguración de la Expo MAEN 2025, un evento clave que en su quinta edición reúne en Aguascalientes a proveedores y compradores de la industria automotriz a nivel local, nacional e internacional, con el fin de fomentar el intercambio comercial, la innovación y el fortalecimiento de las cadenas de suministro.

Con la representación de la gobernadora Tere Jiménez, el secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología, Esaú Garza de Vega, destacó la importancia de la alianza entre el Gobierno, empresas y sociedad para impulsar el dinamismo económico del estado, ya que, a través de esta colaboración, se promueven oportunidades de negocio, se generan empleos de calidad y se fortalece el tejido industrial de la región.

Agregó que desde el Gobierno del Estado se impulsan iniciativas que consolidan a Aguascalientes como un destino atractivo para la inversión y el crecimiento productivo; “en este evento se proyecta un futuro prometedor para la industria automotriz y sus actores clave, con el fin de que empresas locales puedan aprovechar las oportunidades de negocio que se presentan con los retos globales”, sostuvo.

En su intervención, el presidente del Grupo MAEN, Cuitláhuac Pérez Cerros, refirió que la innovación tecnológica les permite a las empresas mantener su competitividad en un mundo global que no se detiene, refiriendo que desde las crisis surgen la creatividad, la fuerza de la resiliencia y la visión que transforma obstáculos en oportunidades.

El evento se llevará a cabo los días 18 y 19 de septiembre en el Centro de Convenciones de la Isla San Marcos; el acceso es libre para quienes gusten asistir, solo deben completar su registro en https://mangopase.com/event/expomaen2025.