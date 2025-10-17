Inaugura ITCV Primer Congreso Global de Ingeniería Civil en el marco de su 50° aniversario

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– En el marco del 50 aniversario del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria, se llevó a cabo la inauguración del Primer Congreso Global de Ingeniería Civil, un espacio de intercambio académico, científico y profesional que reúne a especialistas nacionales e internacionales en torno a los grandes desafíos del desarrollo sostenible, la innovación y la infraestructura del siglo XXI.

En representación del gobernador Américo Villarreal Anaya, el subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Igor Crespo Solís, presidió la ceremonia inaugural, acompañado por autoridades académicas, docentes, representantes del sector empresarial y estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil.

Durante su mensaje, Crespo Solís destacó la importancia de este congreso como un punto de encuentro entre la juventud, la experiencia y la visión de quienes construyen el presente y el futuro de la ingeniería.

“El Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria se ha consolidado como una de las instituciones emblemáticas en la formación de talento técnico y profesional en Tamaulipas. Su historia es también la historia de generaciones que, con esfuerzo y conocimiento, han contribuido al desarrollo de la infraestructura que sostiene la vida económica y social de nuestro estado”, expresó.

Asimismo, transmitió el saludo y la felicitación del gobernador Américo Villarreal Anaya, así como del secretario de Educación de Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez García, quienes reconocen el compromiso del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria con la formación integral, la investigación aplicada y la vinculación con los sectores productivos.

“La educación tecnológica es uno de los pilares más sólidos del desarrollo nacional. En los institutos tecnológicos se construye el conocimiento aplicado que impulsa la innovación, la productividad y la transformación de México”, añadió.

Por su parte, la directora del Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria, Deysi Yesica Álvarez Vergara, celebró el doble motivo de orgullo: los 50 años de fundación del Tecnológico y los 50 años de la carrera de Ingeniería Civil, uno de los programas con los que inició la institución.

El Primer Congreso Global de Ingeniería Civil cuenta con la participación de especialistas de países como Turquía, Portugal, Estados Unidos y México, entre ellos la Dra. Menzer Pehlivan, con la conferencia “La incertidumbre y la ingeniería geotécnica”; el Dr. Juan Alonso Ramírez Fernández; el Ing. Giovanni Rigoberto Navarro Barrón, con la ponencia “Del plano a la realidad: proyectos llave en mano”; y el Ing. Alfredo Navarrete, con el tema “Reparación de ductos de transporte de hidrocarburos líquidos en PEMEX mediante la sustitución de carretes”, entre otros expositores que compartieron experiencias valiosas con la comunidad estudiantil.

Con esta jornada académica, el Instituto Tecnológico de Ciudad Victoria refrenda su liderazgo como referente en la formación de profesionistas comprometidos con el desarrollo de Tamaulipas y de México, fortaleciendo su papel como semillero de talento, innovación y conocimiento aplicado al servicio de la sociedad.