Inaugura Bedolla hospital en zona indígena náhuatl de la costa michoacana

Aquila, Michoacán, 1 de octubre de 2025.- El gobernador de Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla y el director general del IMSS Bienestar, Alejandro Svarch Pérez inauguraron el hospital comunitario en Maruata, municipio de Aquila, para garantizar el derecho a la salud de manera digna y humana a más de 50 mil habitantes de la Costa Michoacana.

Enlazados con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en Palacio Nacional, detallaron que el centro hospitalario del IMSS Bienestar se construyó con una inversión federal de 330 millones de pesos y que cuenta con 56 camas, 15 consultorios, quirófanos, laboratorio, farmacia con un abasto actual del 95 por ciento en medicamentos, rayos X y área de urgencias.

Actualmente ya atienden 11 médicos especialistas, 55 enfermeras y enfermeros, tres radiólogos y dos odontólogos, pero en total será una plantilla de 392 profesionales de la salud que brindarán una atención cercana y de calidad, con espacios modernos y equipados.

Ramírez Bedolla felicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por su primer año de gobierno y le agradeció por cumplir con el compromiso de entregar este año un nuevo hospital digno y moderno, tras las afectaciones que sufrió el anterior edificio por el sismo del 19 de septiembre de 2022.

Por su parte, Svarch Pérez manifestó que hoy, Maruata se levanta como símbolo de dignidad y justicia para todas y todos. “Así avanza la transformación en nuestro país y en Michoacán”, dijo.

Destacó que, por primera vez en la historia de Maruata, su hospital comunitario contará con especialistas en cirugía general, ginecología, pediatría, oftalmología, geriatría, traumatología, anestesiología, inmunología, medicina familiar y un grupo destacado de médicos internistas.