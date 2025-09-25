Hieren a mexicano en tiroteo en sede del ICE en Texas

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que un ciudadano mexicano resultó gravemente herido durante un tiroteo ocurrido la mañana del miércoles en un centro de detención de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en Dallas, Texas. En el ataque, tres personas fueron alcanzadas por las balas y una de ellas perdió la vida.

De acuerdo con reportes preliminares, un hombre abrió fuego dentro del complejo y posteriormente atentó contra su propia vida antes de ser detenido. Las autoridades locales mantienen asegurada la zona mientras continúan las investigaciones para esclarecer el móvil del ataque.

En un comunicado, la cancillería mexicana precisó que el connacional lesionado recibe atención médica en un hospital de la ciudad y que ya se estableció contacto con sus familiares para brindarles acompañamiento y asesoría legal. El Consulado General de México en Dallas solicitó además autorización a las autoridades estadounidenses para visitar al paciente.

La Unidad para América del Norte de la SRE transmitió por canales diplomáticos la preocupación del gobierno mexicano, al tiempo que exigió un pronto esclarecimiento de los hechos y el acceso irrestricto a la persona afectada. La cancillería subrayó que, a través de su red consular en Estados Unidos, continuará con la defensa y protección de los derechos de la comunidad mexicana en el exterior.

El ataque ocurre en un contexto de creciente tensión en torno a los centros de detención de migrantes en Estados Unidos, frecuentemente señalados por condiciones de hacinamiento y denuncias de abusos. En Texas, uno de los estados con mayor número de detenciones de indocumentados, la violencia armada se suma a un debate político en el que la migración sigue siendo un tema central.

Trump responsabiliza a la izquierda

Tras conocerse el incidente, el presidente Donald Trump reaccionó en su cuenta de Truth Social, donde aseguró que el agresor dejó mensajes contra el ICE en casquillos hallados en el lugar. El mandatario acusó a lo que denominó “radicales izquierdistas” de promover un clima de violencia contra las fuerzas del orden.

“Los valientes hombres y mujeres del ICE solo intentan hacer su trabajo (…) pero enfrentan un aumento sin precedentes de amenazas y ataques por parte de radicales izquierdistas”, escribió Trump, quien adelantó que firmará una orden ejecutiva para “desmantelar redes de terrorismo doméstico de izquierda” y llamó a los demócratas a cesar la retórica contra el ICE.