Si hay pruebas sobre lavado de dinero, responderé: Miguel Ángel Yunes Márquez

Recién afiliado al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el senador expanista Miguel Ángel Yunes Márquez afirmó que cuando se presenten las pruebas que, a decir de Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, lo involucran en la comisión de delitos, entre otros de lavado de dinero, responderá, acusación que negó.

"Absolutamente falso, pero cuando presenten las pruebas atenderé puntualmente y responderé a esto; pero pues es una vil mentira", respondió a pregunta específica, y se dijo despreocupado de la decisión que tome la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena sobre aceptar o no su acreditación como militante del partido oficial.

“Ya veré en su momento qué hace (la referida comisión). No es algo que me preocupe’’, afirmó.

Cuestionado sobre si está dispuesto a comparecer ante la citada comisión supervisora, expresó:

"No sé cuáles son los procedimientos, pero esperaré cualquier decisión. Yo estoy tranquilo, no me afilié por molestar, ni por generar conflictos con nadie, ni para generar problemas en el partido. Yo lo hice en congruencia, vuelvo a insistir, porque estoy en el grupo legislativo de Morena desde septiembre y he apoyado todas las reformas constitucionales que ha presentado la presidenta (Claudia Sheinbaum), las leyes, y creo que por agradecimiento y congruencia por eso presenté el tema de la afiliación, no por nada más".

Expresidente municipal de Boca del Río, Veracruz, en dos ocasiones -su esposa Patricia Lobeira Rodríguez es actualmente alcaldesa del municipio de Veracruz-, el hijo del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares aseguró que sus familiares no participarán en los comicios municipales del presente año en su estado natal.

"No, pues nadie se inscribió. No vamos a participar como candidatos en ningún partido, simple y sencillamente esperando que le vaya bien a Veracruz y que haya mujeres y hombres capaces que queden en las diferentes alcaldías".

¿El capital político de los Yunes no va a jugar con Morena?

No. Bueno, hay gente que evidentemente nos respalda y serán libres de apoyar a quien quieran en estas elecciones; nosotros no estaremos participando".

Sobre las declaraciones de Marko Cortés, senador y expresidente nacional del PAN -promovió ante las instancias del blanquiazul su expulsión y la de su papá, tras haber votado como senador de Acción Nacional a favor de la reforma del Poder Judicial, en septiembre pasado-, quien pidió a la dirigencia nacional de su partido no dar cargos en Veracruz a gente ligada con la familia Yunes, respondió:

"La verdad no voy a referirme a ese mediocre. Es un pobre diablo y la verdad lo que diga o no diga, me tiene sin cuidado".

Finalmente, el recién designado presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara Alta aseguró no estar arrepentido de dejar el PAN.

"No. La verdad no, yo estoy contento. Yo le agradezco a todas las panistas y a los panistas que siempre me apoyaron, creo que yo di también mucho para ellos.

"La familia Yunes le dio al PAN, a lo largo de los años que estuvimos ahí, casi siete millones de votos. Entonces, creo que ellos deben estar agradecidos y yo estoy agradecido con las panistas y los panistas, no así con las dirigencias que en su momento, por tomar una decisión en conciencia a favor de la presidenta Claudia Sheinbaum, me lincharon prácticamente".

rolando.ramos@eleconomista.mx