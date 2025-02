Se afilian a Morena secretario de SNTE Yunes y Noroña

El senador y secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda Salas (Morena), ofreció 5.5 millones de afiliados al partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

“Nosotros creemos que podemos aportar 5 millones 500,000 con sus familias. Sí, 5 millones como sucedió en el pasado proceso electoral. Esa fue la aportación aproximada que hicieron los trabajadores de la educación convenciendo a sus familias, a sus amigos”, declaró.

Entrevistado al salir de la reunión privada del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Senadores con Luisa María Alcalde y Andrés Manuel López Beltrán, presidenta y secretario de Organización de Morena, respectivamente, quienes acudieron al arranque de la campaña de afiliación y reafiliación de senadores al partido guinda, aseguró que en el mediano plazo la dirigencia nacional del SNTE puede “convencer” a un millón y medio de sus agremiados de afiliarse a Morena, y que el resto, para sumar aproximadamente 2.5 millones, lo haga en el mediano y largo plazos.

Entre los senadores que se afiliaron ayer a Morena destacaron el panista Miguel Ángel Yunes Márquez, recién designado presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, y el petista Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado.

Cínicos

Ricardo Anaya (PAN), Alejandro Moreno (PRI) y Clemente Castañeda (MC) criticaron que Morena use las instalaciones de la sede senatorial para actos partidistas.

“Es una absoluta falta de respeto por partida doble. Por un lado, porque esta es la sede de un poder de la República que por definición es plural. Aquí lo que hacemos es debatir y hacer las leyes y es una falta de respeto el que lo utilicen como una oficina alterna de un partido político para venir a credencializar personas (…) Es una muestra de la absoluta insensibilidad (…) Y en lugar de que Morena se concentre en resolver los problemas del país, están muy ocupados en repartir credenciales, en tomarse fotos y en hacer trabajo partidista electoral (…) Esta soberbia no les ayuda y no se dan cuenta de que lo que la gente espera son resultados y soluciones y no que anden jugando a la vida partidista en la sede del Senado de la República”, afirmó Anaya, coordinador de la bancada senatorial panista.

Para Moreno, senador y presidente nacional del PRI, Morena le falta el respeto a la gente con su campaña de afiliación en la sede senatorial.

Más que ilegal, explicó Castañeda, coordinador de los senadores emecistas, el uso del Senado por Morena para afiliar militantes es inmoral.

“No se puede utilizar instancias, instituciones de carácter público, para hacer grilla intrapartidista. Si quieren dedicarse a la grilla que se vayan a las sedes de Morena, que se vayan a la plaza pública”, afirmó.