Guardián Forestal, el mejor del mundo en vigilancia satelital para la defensa del bosque: Climate Rights International

Nueva York, Estados Unidos, 24 de septiembre de 2025.- El Guardián Forestal fue reconocido por Climate Rights Internacional como el mejor sistema de vigilancia satelital en el mundo para defender la conservación de los bosques, luego de la presentación que realizó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla durante la semana del clima (Climate Week) realizada en Nueva York, Estados Unidos.

Tras mencionar que por primera vez en México se aplica un seguimiento puntual de verificación del uso del suelo forestal en 6 millones de hectáreas en Michoacán, se compartió al mandatario que la tecnología aplicada con el Guardián Forestal es única por su efectividad demostrada.

Lo anterior al explicar el gobernador que el monitoreo de todo el territorio estatal se hace con satélites big data, información oficial de autoridades gubernamentales y algoritmos de inteligencia artificial operado por la sociedad civil, lo que a su vez permitió la implementación de la primera etapa de certificación del aguacate ProForest Avocado.

"Aunque existen leyes ambientales, que pueden ser muy buenas, lo complejo es hacerlas cumplir, por eso desde el inicio de mi gobierno impulsamos el desarrollo de una plataforma tecnológica que hiciera posible la vigilancia de las casi 6 millones de hectáreas de territorio estatal", puntualizó Ramírez Bedolla.

El jefe asesor de política de Climate Rights International, Daniel Wilkinson, comentó que la organización utiliza el Guardián Forestal y observó una deforestación sobre 2 mil huertas de aguacate, además de que se logró rastrear a los responsables, “un ejemplo de que el problema real existe y es fundamental atender”.

También recalcó el impacto que genera el Guardián Forestal para cuidar los recursos naturales señalando la necesidad de que en otros países se adopten políticas ambientales similares a las de Michoacán para proteger los bosques del cambio de uso de suelo.

Recordar que, las corporaciones multinacionales Walmart y Costco, que en su conjunto adquieren el 60 por ciento del aguacate michoacano exportado a los Estados Unidos, respaldaron la certificación ProForest Avocado y el Guardián Forestal como políticas ambientales contra la deforestación, durante este evento.

Además, en el evento internacional que aglutina a las principales organizaciones e instituciones ambientalistas, el mandatario destacó que Costco y las empresas estadounidenses de venta Target y Kroger ya adoptaron estas acciones para la conservación y protección de los bosques.