Gobiernos de México e Hidalgo, refrendan compromiso de mantener atención a las familias afectadas de Tianguistengo

La presidenta Sheinbaum, acompañada del gobernador Julio Menchaca, anunció la entrega de más apoyos a partir de la siguiente semana

Al continuar su recorrido en municipios afectados por las recientes lluvias, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, sostuvieron un encuentro con habitantes de Tianguistengo.

Al tomar la palabra, Sheinbaum Pardo, recordó que ninguna persona se quedará al margen de los apoyos, por lo que en este municipio se llevan a cabo censos para determinar la entrega de recursos para las familias afectadas.

“A partir de la próxima semana empiezan a llegar los apoyos económicos para todos los afectados, sin intermediarios. [...] Después, de acuerdo al daño, se les da un siguiente apoyo [...], y si de plano se necesita reubicarse porque están en la ladera del río o en algún lugar, también vamos a reubicar, nada más que tenemos que ir paso por paso”, aseveró la mandataria federal.

Hasta ahora, el gobierno de Hidalgo informó que se han entregado más de 6 mil 500 despensas y alrededor de 2 mil litros de agua a las familias de las 54 localidades impactadas, mientras que los equipos de salud han realizado 107 traslados y 208 personas han sido valoradas.

Cuatro albergues continúan activos brindando resguardo y apoyo, y gracias al trabajo coordinado, se ha logrado localizar a 12 personas de esta localidad.

Se atienden afectaciones en seis puentes vehiculares, tres puentes colgantes, seis instalaciones de salud, 60 instalaciones hidráulicas y 74 escuelas con daños, en las que continúan las labores de reparación.