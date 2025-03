En el Gobierno del Estado se actúa sin omisión y sin persecución

El mandatario Alejandro Armenta sostuvo que en su administración no se negocia la ley, se aplica.

CIUDAD DE PUEBLA, Pue.- “El gobierno no puede sentarse a negociar la ley, es importante que eso se entienda. Nosotros ni somos omisos, ni perseguimos, ni criminalizamos la protesta social, las libertades sociales están consagradas”, afirmó con contundencia el gobernador Alejandro Armenta durante la mesa de trabajo de esta mañana.

“La ley no se negocia, se aplica”, expresó Armenta al dejar en claro que no caerá en los chantajes de los manifestantes que tomaron ayer el Congreso, para exigir la liberación de los presidentes municipales de Tlachichuca y Ciudad Serdán, de apellido González Vieyra.

El mandatario poblano aseveró que el gobierno que encabeza no va a negociar con delincuentes. "No hay porque el Gobierno tenga que negociar un acto consumado como delictivo, es importante que se tenga como referencia, porque después pareciera que no escuchamos las demandas", sentenció.

Respecto a la manifestación de alumnos en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), el ejecutivo del estado reiteró que su administración actúa con apego a la ley, “no perseguimos a nadie, queremos que los jóvenes tengan derecho a la educación. Los felicito porque ya están dialogando, pero nada tienen que hacer ahí representantes de diputados o de organizaciones políticas”.

Finalmente, Alejandro Armenta aclaró que el Gobierno del Estado que encabeza, respeta la libertad de expresión y de asociación, y que está ajeno a cualquier postura que límite o censure los derechos y las libertades sociales.